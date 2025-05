ETV Bharat / state

ଓଡିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ; ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର - MONSOON TOUCHES SOUTHERN ODISHA

Monsoon touches southern Odisha ( social media 'x' screen grab )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 28, 2025 at 1:53 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 2:58 PM IST 1 Min Read

Southwest Monsoon has set in over Odisha ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ । ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ । ମେ' ୨୪ରେ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଚଳିତବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ । ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହାସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଟ୍ବିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଓଡିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ- ଆଜି 28 ମେ 2025ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ବଳ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଲଘୁଚାପ ବପର୍ତ୍ତମାନ ଓ୍ୱେଲ ମାର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଜୁନ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଆସିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୋସୁମୀ ବାୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

ଓଡିଶା ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ.. ୨୮ ମେ ୨୦୨୫ ଅର୍ଥାତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ୧୪ ଦିନ ଆଗୁଆ ଓଡିଶା ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ । ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୬୦ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ୨ ଥର ମେ ମାସରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ । ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ମଇ ୨୦୦୯ ଏବଂ ୨୮ ମଇ ୧୯୯୯ ରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁଥିଲା ମୌସୁମୀ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା! ଆଜି ଉତ୍ତରାବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥି ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିପଜ୍ଜନକ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। "ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ । ଆଜି 28 ମଇ 2025 ରେ ଦକ୍ଷିଣଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି," ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

Last Updated : May 28, 2025 at 2:58 PM IST