ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ମାଆ ସାମ୍ନାରେ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା
ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଖଦାଳପଡ଼ାରେ । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବେହେରା । ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
Published : September 22, 2025 at 11:12 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛାଇଲା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ । ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ମାଆ ଆଗରେ ପୁଅକୁ କଲେ ହତ୍ଯା । ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଖଦାଳପଡ଼ାରେ । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବେହେରା । ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୀତ ସେନ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ମଣ୍ଟୁ କରଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଭଲପାଉଥିଲେ 2 ବନ୍ଧୁ:
ବିନୀତ ସେନ ଓ ରାଜା ବେହେରା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ । ଦୁହେଁଙ୍କ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜା ଓ ବିନୀତଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା । ଗତ ଶନିବାର ଦ୍ବିପ୍ରହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ କ୍ଲବରେ ରାଜା ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବିନୀତ ସେନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମଣ୍ଟୁ କରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ହଠାତ ରାଜା ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଦୌଡି ଆସି ମାଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମାଆ ମମତା ଘର ବାହାରୁ ଆସିବା ପରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ପରେ ରାଜା ବେହେରା ଅଚେତ୍ ହୋଇ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମାଆ ପୁଅକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କେସ୍ ନମ୍ବର 607ରେ ବିଏନଏସ ଧାରା 103 (1)/3(5)ରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସହ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ରବିବାର ପୋଲିସ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସ୍ବିକାର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲଣ କରିଛି ।
ମାଆ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା:
ମୃତ ରାଜା ବେହେରାଙ୍କ ମାଆ ମମତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି" ମୋ ପୁଅ ଶନିବାର ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲା। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ହେଲେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହାଣି ଚାଲିଥିଲେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ନଥିଲି। "
ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି " ଗତ 20 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ 2ଟା 30 ମିନିଟରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଖଦାଲପଡ଼ାରେ ରାଜା ବେହେରାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଆମର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ଏହା ଉପରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୀତ ସେନ ତଥା ତାର ସହଯୋଗୀ ମଣ୍ଟୁ କରଣକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଏକ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛୁ। ତେବେ ବିନୀତ ସେନ ଓ ମୃତ ରାଜା ବେହେରା ଦୁଇଁଙ୍କ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଥିଲେ । ତାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହତ୍ୟା, ଘଟଗାଁରେ ମୃତଦେହ; ୧୨ ଦିନ ପରେ ମିଲିଲା ନିଖୋଜ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର