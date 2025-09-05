କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ସୋମା, ମାଟିରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜଣେ ଭଲ ଜୁଡୋ କରାଟେ ଖେଳାଳି ହେବେ । ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମାଟିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ସୋମା ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
SOMA BEHERA IDOL MAKING ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାପା ତୁମେ ଏକା ନୁହେଁ... ଆମ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ତୁମ ସହ ଅଛି... ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଏମିତି ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ସୋମା... ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ଝିଅ ସୋମା... ଆଜିର ସମାଜରେ ଝିଅ ବି ନିଜ ପାରଦର୍ଶିତା ବଳରେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କରିପାରେ... ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରେ ପରିବାରର ନାଁ ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି... ସୋମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜଣେ ଭଲ ଜୁଡୋ କରାଟେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିବେ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ପିଢି ପରେ ପିଢି ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ... ଏବେ ବାପା, ଦାଦାଙ୍କ ସହ ମିଶି ମାଟିରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ।
ସ୍ବପ୍ନକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ମଗ୍ନ ସୋମା:
କଟକର କୁମ୍ଭାର ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ରହୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ସୋମା । ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ପାରମ୍ପରିକ ପେଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁଅ ଭଳି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଝିଅ ସୋମା । ମାଟି ଚକଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ । ଘରର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ୨୦ରୁ ୨୨ ବର୍ଷ ଧରି ବାପାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ନିଜ ସ୍ବପ୍ନକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି ଝିଅ ସୋମା ।
ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି:
ସୋମାଙ୍କ ବାପା ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦଶହରା ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ବାପା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ସୋମା । ଭୁବନେଶ୍ବର ସହିଦ ନଗର, ପଳାଶୁଣୀ, ବାଲିପାଟଣା, ଝାରପଡା, ବାଲିଅନ୍ତା ବନମାଳିପୁର ସମେତ ଚୌଦ୍ୱାର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଥାନ୍ତି ସେ ।
କେବଳ ସୋମା ନୁହେଁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ୭ଟି ଝିଅ ସମସ୍ତେ କଳା କାରିଗରୀରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି । ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋମା ଏବେ ପୁଅର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ତାଙ୍କ କାରିଗରୀ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସେ ଜଣେ ଝିଅ ହେଲେ ବି ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ବୋଝକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି ।
ଆଶା ଥିଲା ଜୁଡୋ କରାଟେ ଖେଳାଳି ହେବା ପାଇଁ: ସୋମା
ସୋମା କହିଛନ୍ତି," ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜଣେ ଭଲ ଜୁଡୋ କରାଟେ ଖେଳାଳି ହେବା ପାଇଁ । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ଚଢି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ । ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ଛୋଟରୁ ହିଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ୨୦ରୁ ୨୨ ବର୍ଷ ଧରି ବାପାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସହିଦ ନଗର, ପଳାଶୁଣୀ, ବାଲିପାଟଣା, ଝାରପଡା, ବାଲିଅନ୍ତା, ବନମାଳିପୁର ସମେତ ଚୌଦ୍ୱାର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଆସୁଛୁ ।"
'ଗର୍ବ ଲାଗେ ଝିଅ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛି'
ଏନେଇ ସୋମାଙ୍କ ଦାଦା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସୋମା ଭଲ କାରିଗର ଅଟେ । ଆମେ ତାକୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛୁ । ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଝିଅ ଆସି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୋମା ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବ ।"
ଏପରି କହିଲେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ:
ସେପଟେ ବନମାଲୀପୁର ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରଘୁନାଥ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି," ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ୧୯୭୬ ମସିହାରୁ ମା' ଦୂର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳୁ ସୋମାଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା, ବାପା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୋମା ଜଣେ ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅଙ୍କ ଭଳି ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛି । ମା’ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ଏଭଳି ଯୋଗଦାନ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି । ସମୟ ବଦଳୁଛି ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ଓ ନାଁକୁ କେବଳ ପୁଅ ନୁହେଁ ଜଣେ ଝିଅ ବି ଆଗକୁ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ।"
