ଗଞ୍ଜାମ-କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ-ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ; SOG ଯବାନ ଗୁରୁତର, ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଗଞ୍ଜାମ-କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ ମାଓବାଦୀ । ବାଇବାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଏସଓଜି ଯବାନ ଗୁରୁତର । ପେଟରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି ।
Published : September 18, 2025 at 10:41 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 10:48 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଂଜାମ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ । ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ନପାରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ମାଓବାଦୀ । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଯୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ।
ତେବେ ପୋଲିସ ଓ ମାଓ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ଏସଓଜି କମାଣ୍ଡୋ ପ୍ରେମ ସିଂ ମାଝୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ।
"ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏସଓଜି ଯବାନ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି । ଦେଖାଯାଉ କଣ ହେଉଛି । ତଥାପି ରକ୍ତସ୍ରାବ ଜାରି ରହିଛି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟିସ୍କାନ କରାଇବୁ । ଯେହେତୁ ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଆମେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇସିୟୁକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ । ଆମର ସବୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା । ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମକେସିଜି ଅଧିକ୍ଷକ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ଶପତଥୀ । ଏପଟେ ଯବାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖର, ଏସପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍ ଏମକେସିଜିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଗଂଜାମ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର-
ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ରାଇକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକେଶ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତର ଗେଦିଙ୍ଗିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ ବାଇବାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରେମସିଂ ମାଝୀ ନାମକ ଜଣେ SOG ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ମାଝୀଙ୍କ ବାମ ହାତ ଏବଂ ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ । ଏକ SOG ଦଳ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଯବାନ । ତେବେ 25ଟି ଟିମ ଏହି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଇକିଆର ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଂଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ