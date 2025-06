ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ଭକ୍ତ - ISKCON BHUBANESWAR SNANA YATRA

The Bathing Festival of the Lord Jagannatha performed at ISKCON Bhubaneswar ( ETV Bharat Odisha )