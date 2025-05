ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦାବଳୀର 'ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ' ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି ଓ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦାବି - PURI TEMPLE SPECIAL WORD PATENT

Published : May 27, 2025 at 10:06 PM IST

Shree Jagannath Temple Administration SJTA ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟର 'ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର' (ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଏନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ପଠା ଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେବି ଶବ୍ଦାବଳୀ ଅଛି ଯଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ମହାପ୍ରସାଦ, ପୁରୁଷତ୍ତମଧାମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 'ଲୋଗୋ' ପାଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ ।

ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାରିବ । କେତେକ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଦିନିଆ ରଥ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ।

SJTA to seek patents for terms like Srimandir, Jagannath Dham, Mahaprasad ଏପରିକି କିଛି ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୂଳ ନୀତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲଘଂନ କରି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିକୃତ ହେଉଛି । ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କରାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।