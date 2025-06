ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କୋଠା ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍, ଉଚ୍ଚତା ଗାଇଡଲାଇନ୍ - GUNDUCHA TEMPLE NEW GUIDELINES

SJTA all set to introduce new guidelines for near by house of gunducha temple ( ETV Bharat Odisha )