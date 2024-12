ETV Bharat / state

ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ୬ ମାସ, ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିଛି କି ଓଡ଼ିଶା ? - SIX MONTHS OF BJP GOVT IN ODISHA

BJP GOVT COMPLETED 6 MONTHS ( ETV BHARAT ODISHA )

By ETV Bharat Odisha Team Published : 1 hours ago

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୂରିଛି ୬ ମାସ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି ମୋହନ ସରକାର ଓ କିଛି ବାକି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ଧାନ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 3100 ଟଙ୍କା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 4 ଦ୍ବାର ଖୋଲିବା ଓ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ! ଓଡିଶାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଓଡିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଓଡିଶାକୁ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ଓଡିଶା ସଫଳତା ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଛବିରେ ମଳିନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହି ଛବିକୁ ସୁଧାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଓଡିଶା । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଲାଗି ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । PM MODI IN ODISHA (ETV BHARAT ODISHA) ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ କେନ୍ଦ୍ର :-

PRAVATI PARIDA LONDON TOUR (ETV BHARAT ODISHA) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ :- ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯାହା ଦାଇତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଓଡିଶାକୁ ଫୋକସରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଓଡିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ବଜେଟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ 500 କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା, ଗ୍ରାମୀଣ ଘର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗତ 24 ବର୍ଷ ଲାଗି ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଥର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । 2012ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଲାଗି ଲଣ୍ଡନ ଓ 2023ରେ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଲାଗି ଜାପାନ ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଗତ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ସିଙ୍ଗାପୁରର ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ରହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା । DGs & IGs Conference (ETV BHARAT ODISHA) ପ୍ରଥମଥର ନେଭି ଡେ' ଓ ଡିଜି-ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ :- ନିକଟରେ ଓଡିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ନେଭି ଡେ'(ନୌସେନା ଦିବସ) ଏବଂ ଡିଜି-ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ବଡ଼ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡିଶାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥିଲା । ନେଭି ଡେ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ । ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପରାକ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନର ମୁକସାକ୍ଷୀ ସାଜିଥିଲା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି । ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ସେହିପରି ପ୍ରଥମଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଡିଜି-ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଏନଏସଏଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପରର ରଣନୀତି ଓଡିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଡିଜି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଇଜି ।

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରିବ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ:- ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ୩ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଣାଳୟ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର, ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେବେ । ସେହିପରି 100 ଦେଶର 7 ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସାମିଲ ହେବେ । 2003 ମସିହାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ 3700ଟି ରୁମ ବୁକିଂ ହୋଇଛି । ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ଥିବା 28ଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଓଡିଶା ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ।



୬ ମାସରେ ୩ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେଣି ମୋଦି :-

କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ୬ ମାସ ପୂରିଛି । ଏହି ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଥର ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଜୁନ 12ରେ ମୋହନ ସରକାରର ଶପଥ ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସରକାର ଗଠନର 100 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ମୋଦୀଙ୍କ ହାତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା । ନଭେମ୍ବର 29-ଡିସେମ୍ବର ୧ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡିଜି-ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।



ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ 3 ଦିନ :-

2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜି-ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଥର ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଦଳୀୟ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ପହଁଚିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । କିନ୍ତୁ କେବେ ଏକାଧିକ ଦିନ ଓଡିଶାରେ ରହିନାହାନ୍ତି ମୋଦି । କିନ୍ତୁ ଗତ ମାସରେ ଡିଜି-ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ୩ ଦିନ ଓଡିଶାରେ ରହିଥିଲେ । ଦେଶର ଶାସନ ଓଡିଶାରୁ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପରାକ୍ରମ (ETV BHARAT ODISHA) ଓଡିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ :-ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପରେ ପ୍ରାୟ 4 ଥର ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ରେଳ, ଆଦିବାସୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ପ୍ରମୁଖ ବାରମ୍ବାର ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ଓଡିଶା ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ।କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ :-ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ବ । ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି । 2014ରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୋଦୀ ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି । ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର । 2019ରେ ବିଜେପି ଓଡିଶାରୁ 8ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଥର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଜୟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା କୋଟାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । ODISHA CM (ETV BHARAT ODISHA) ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପରେ ପ୍ରାୟ 4 ଥର ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ରେଳ, ଆଦିବାସୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ପ୍ରମୁଖ ବାରମ୍ବାର ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ଓଡିଶା ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ।ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ବ । ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି । 2014ରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୋଦୀ ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି । ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର । 2019ରେ ବିଜେପି ଓଡିଶାରୁ 8ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଥର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଜୟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା କୋଟାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ: ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସିଏଜି, ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ପିକେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପିଏମଓର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଇଏମଡି ଡିଜି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏନଡିଆରଏଫ ଡିଜି ଭାବେ ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦୀ ଦରକାର ।



2014ରେ ଫେଲ, 2024ରେ ମୋଦୀ ମ୍ୟାଜିକ :-



2014ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାର ଫଳାଫଳ ବିଜେପି ଲାଗି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା । ସାରା ଦେଶରେ ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା । ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମୋଦୀ ଯାଦୁ ଚାଲିନଥିଲା । ଲୋକସଭାରେ ଏନଡିଏ 282 ସିଟ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି । 2024ରେ 20 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ବିଜେପି । 1984 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଛାଡି ବାକି ସମସ୍ତ ଲୋକସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପୋଛି ନେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାତକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ସଫଳତା । ଏହା ପରେ 2014ରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ।



19ରେ ବଢିଥିଲା ସଂଖ୍ୟା, 24ରେ ସରକାର ଗଠନ:-

2019 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ । ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପିର ସଂଖ୍ୟା 300 ଟପିଥିଲା । ଓଡିଶାରେ ମୋଦିଙ୍କ ସେହିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥିଲେ ବି ଲୋକସଭା ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟରୁ 8 ହୋଇଥିଲା । ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । 2014 ଅପେକ୍ଷା 2019ରେ ବିଜେପି ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 13 ବଢି 23 ହୋଇଥିଲା । 2024ରେ ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସରକାରକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି । ଓଡିଶାରେ ନବୀନଙ୍କ ବଦଳରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ । ସବୁ ଆକଳନକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ବିଜେପି । ଯାହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି । 78 ଆସନ ସହ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ବିଜେପି ।



କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଭୂମିକା :-

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରୁ 20 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବିଜେପି । ଓଡ଼ିଶାରୁ 20 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବା ବିଜେପି ଲାଗି ସଞ୍ଜିବନୀ ହୋଇଛି । କାରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ବିଜେପିକୁ ଓଡିଶାରୁ 20 ଆସନ ମିଳିନଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା । କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନରେ ଓଡିଶାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।



ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ମିଳୁଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟି :-

ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଦିନ ଓଡିଶାରେ ରହିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସନ 3 ଦିନ ଧରି ଓଡିଶାରୁ ଚାଲିଥିଲା । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗର୍ବର କଥା । ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଲାଗି ଓଡିଶାକୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଦରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଓଡିଶାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଓଡିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଲାଗି ମୋଦୀ ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ବଡ଼ ଅକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।"



ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ :-

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ସରକାର ଆସିଛି । ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଚାଲିବା କଥା ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ । ଏ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି । ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲାଗି ଓଡିଶା ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସରଣରେ ପଡିଛନ୍ତି ।" ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁତା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଦବଦବା ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ଯେକୌଣସି ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ । ଓଡିଶାର ବିକାଶ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତା । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କେତେ ହେଉଛି, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।



ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା କଥା କେହି ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେପିର ସେହି ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ଯାହା ସରକାରକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । ଓଡିଶାରୁ 20 ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିନଥିଲେ ମୋଦି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ମୋଦି ଓଡିଶାକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡିଶାରେ ମୋହନ ନୁହେଁ ମୋଦି ସରକାର ହୋଇଛି ।"



