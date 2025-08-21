ବାଲେଶ୍ବର: ତିନିମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ । ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ବିଚରଣ କରି ଶିକାର କରୁଛି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ । ଶିକାର କରି ମୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ । ବାଘୁଣୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ବନ ବିଭାଗ ଦଳର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନୁଧ୍ୟାନ:
ଏବେ ବାଘୁଣୀ ୩ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ବେଳେ ତା'ର ଗତିବିଧି ଓ ଯତ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ସେ କେମିତି ଖୋଲା ପବନରେ ଠିକ ଭାବେ ବିଚରଣ କରି ପାରିବ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ବନକର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଗିନେନି କହିଛନ୍ତି,"ଜୀନତ ଦେହରେ ଟ୍ରାପ ଚିପ ଲଗାଇ ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀନତ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଛି । ତାହାର ଗତିବିଧି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ସାଟେଲାଇଟ ଜରିଆରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ତା'ର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ସମ୍ବର, ବାରାହା, ହରିଣ ଆଦି ଶିକାର କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି । ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଘଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ ଜିନତ ବିଚରଣ ସମୟର ଫଟୋ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ।"
ଶିକାର କରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ବାଘୁଣୀ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଚରଣ କରୁଛି । ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫଟୋ ସମେତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବାଘ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ତଡ଼ବା-ଅନ୍ଧାରୀ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାବଳ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ ଆସିଥିଲା । ଜିନତ (ଟି୧୬୩ ଏସ୧ଏଫ)ର ବୟସ ୩ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଟେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ସକାଳେ ଚହଲା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ଜୀନତକୁ ଛଡାଯାଇଥିଲା । ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ବାଘୁଣୀ ଶିକାର କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡାଯାଇଥିଲା ।
ମହାବଳ T-12 ଜୀନତର ସହବାସ :
ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଥିଲେ, "ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଯମୁନାଗଡ଼ରୁ ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବାଛିଥିଲା ଏହି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ୍ । ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପରେ ମହାବଳ T-31 ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା ଜୀନତ୍ । ହେଲେ ଜୀନତ୍ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଗତ ମେ' ମାସରେ ଯମୁନାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀନତ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା କଳା ମହାବଳ T-12 । ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ । T-12 ମହାବଳ ସହ ସହବାସ କରିବାକୁ ଉଚିତ୍ ମନେ କରିଥିଲା ଜୀନତ୍ ।"
ନଭେମ୍ବରରେ ଶିମିଳିପାଳ ଆସିଥିଲା ଜୀନତ୍:
୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧେରୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସିଥିଲା ୩ ବର୍ଷୀୟା ତରୁଣୀ ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ୍ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରି ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବାନ୍ଦ୍ୱାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଥିଲା । ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ଜୀନତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିମିଳିପାଳ ଆଣିଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ଜୀନତକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର, ତାପରେ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରଖାଯିବା ପରେ ମେ' ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛଡାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର