ETV Bharat / state

୩ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ, 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ - TIGRESS ZEENAT 3 MONTH PREGNANT

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀନତ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଛି । ତାହାର ଗତିବିଧି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।

Similipal Tigress Jinnat 3 months pregnant, hunting and dwelling in deep forest
Similipal Tigress Jinnat 3 months pregnant, hunting and dwelling in deep forest (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read

ବାଲେଶ୍ବର: ତିନିମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ । ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ବିଚରଣ କରି ଶିକାର କରୁଛି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ । ଶିକାର କରି ମୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ । ବାଘୁଣୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Similipal Tigress Jinnat 3 months pregnant, hunting and dwelling in deep forest (ETV Bharat)

ବନ ବିଭାଗ ଦଳର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନୁଧ୍ୟାନ:

ଏବେ ବାଘୁଣୀ ୩ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ବେଳେ ତା'ର ଗତିବିଧି ଓ ଯତ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ସେ କେମିତି ଖୋଲା ପବନରେ ଠିକ ଭାବେ ବିଚରଣ କରି ପାରିବ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ବନକର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ବିଚରଣ କରି ଶିକାର କରୁଛି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ
ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ବିଚରଣ କରି ଶିକାର କରୁଛି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଗିନେନି କହିଛନ୍ତି,"ଜୀନତ ଦେହରେ ଟ୍ରାପ ଚିପ ଲଗାଇ ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀନତ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଛି । ତାହାର ଗତିବିଧି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ସାଟେଲାଇଟ ଜରିଆରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ତା'ର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ସମ୍ବର, ବାରାହା, ହରିଣ ଆଦି ଶିକାର କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି । ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଘଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ ଜିନତ ବିଚରଣ ସମୟର ଫଟୋ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ।"

ଶିକାର କରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ବାଘୁଣୀ:

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଚରଣ କରୁଛି । ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫଟୋ ସମେତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବାଘ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ତଡ଼ବା-ଅନ୍ଧାରୀ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାବଳ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ ଆସିଥିଲା । ଜିନତ (ଟି୧୬୩ ଏସ୧ଏଫ)ର ବୟସ ୩ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଟେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ସକାଳେ ଚହଲା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ଜୀନତକୁ ଛଡାଯାଇଥିଲା । ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ବାଘୁଣୀ ଶିକାର କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡାଯାଇଥିଲା ।

ମହାବଳ T-12 ଜୀନତର ସହବାସ :

ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଥିଲେ, "ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଯମୁନାଗଡ଼ରୁ ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବାଛିଥିଲା ଏହି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ୍ । ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପରେ ମହାବଳ T-31 ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା ଜୀନତ୍ । ହେଲେ ଜୀନତ୍ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଗତ ମେ' ମାସରେ ଯମୁନାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀନତ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା କଳା ମହାବଳ T-12 । ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ । T-12 ମହାବଳ ସହ ସହବାସ କରିବାକୁ ଉଚିତ୍ ମନେ କରିଥିଲା ଜୀନତ୍ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାଆ ହେବ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶିମିଳିପାଳକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଅତିଥି

ରାଜେଶ-ମୌସୁମୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ମାଆ ହେଲା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ

ନଭେମ୍ବରରେ ଶିମିଳିପାଳ ଆସିଥିଲା ଜୀନତ୍:

୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧେରୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସିଥିଲା ୩ ବର୍ଷୀୟା ତରୁଣୀ ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ୍ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରି ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବାନ୍ଦ୍ୱାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଥିଲା । ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ଜୀନତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିମିଳିପାଳ ଆଣିଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ଜୀନତକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର, ତାପରେ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରଖାଯିବା ପରେ ମେ' ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛଡାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

ବାଲେଶ୍ବର: ତିନିମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ । ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ବିଚରଣ କରି ଶିକାର କରୁଛି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ । ଶିକାର କରି ମୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ । ବାଘୁଣୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Similipal Tigress Jinnat 3 months pregnant, hunting and dwelling in deep forest (ETV Bharat)

ବନ ବିଭାଗ ଦଳର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନୁଧ୍ୟାନ:

ଏବେ ବାଘୁଣୀ ୩ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ବେଳେ ତା'ର ଗତିବିଧି ଓ ଯତ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ସେ କେମିତି ଖୋଲା ପବନରେ ଠିକ ଭାବେ ବିଚରଣ କରି ପାରିବ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ବନକର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ବିଚରଣ କରି ଶିକାର କରୁଛି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ
ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ବିଚରଣ କରି ଶିକାର କରୁଛି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଗିନେନି କହିଛନ୍ତି,"ଜୀନତ ଦେହରେ ଟ୍ରାପ ଚିପ ଲଗାଇ ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀନତ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଛି । ତାହାର ଗତିବିଧି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ସାଟେଲାଇଟ ଜରିଆରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ତା'ର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ସମ୍ବର, ବାରାହା, ହରିଣ ଆଦି ଶିକାର କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି । ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଘଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ ଜିନତ ବିଚରଣ ସମୟର ଫଟୋ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ।"

ଶିକାର କରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ବାଘୁଣୀ:

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଚରଣ କରୁଛି । ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫଟୋ ସମେତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବାଘ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ତଡ଼ବା-ଅନ୍ଧାରୀ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାବଳ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ ଆସିଥିଲା । ଜିନତ (ଟି୧୬୩ ଏସ୧ଏଫ)ର ବୟସ ୩ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଟେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ସକାଳେ ଚହଲା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ଜୀନତକୁ ଛଡାଯାଇଥିଲା । ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ବାଘୁଣୀ ଶିକାର କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡାଯାଇଥିଲା ।

ମହାବଳ T-12 ଜୀନତର ସହବାସ :

ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଥିଲେ, "ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଯମୁନାଗଡ଼ରୁ ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବାଛିଥିଲା ଏହି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ୍ । ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପରେ ମହାବଳ T-31 ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା ଜୀନତ୍ । ହେଲେ ଜୀନତ୍ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଗତ ମେ' ମାସରେ ଯମୁନାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀନତ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା କଳା ମହାବଳ T-12 । ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ । T-12 ମହାବଳ ସହ ସହବାସ କରିବାକୁ ଉଚିତ୍ ମନେ କରିଥିଲା ଜୀନତ୍ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାଆ ହେବ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶିମିଳିପାଳକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଅତିଥି

ରାଜେଶ-ମୌସୁମୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ମାଆ ହେଲା ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ

ନଭେମ୍ବରରେ ଶିମିଳିପାଳ ଆସିଥିଲା ଜୀନତ୍:

୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧେରୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସିଥିଲା ୩ ବର୍ଷୀୟା ତରୁଣୀ ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ୍ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରି ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବାନ୍ଦ୍ୱାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଥିଲା । ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ଜୀନତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିମିଳିପାଳ ଆଣିଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ଜୀନତକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର, ତାପରେ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରଖାଯିବା ପରେ ମେ' ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛଡାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER TRANSLOCATION PROJECT ODISHASIMILIPAL TIGRESS ZEENAT PREGNANTZEENAT AND MAHABAL TIGER MATINGTIGRESS ZEENAT HEALTH UPDATETIGRESS ZEENAT 3 MONTH PREGNANT

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.