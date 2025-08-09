ନୟାଗଡ଼: ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ରାଜା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଖଣ୍ଡପଡାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡପଡା ରାଜା ଭାବେ ରାଜା ଅଭିଷେକ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶେଖର ସିଂ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
- ଖଣ୍ଡପଡା ନୂତନ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜପରିବାରର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବରାଜ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶେଖର ସିଂହଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଜ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସକାଳ ୮ଟାରେ ରାଣୀ ମହଲରେ ପୂଜାନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଯୁବରାଜ ରାଣୀ ମହଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ରାଜ ଦରବାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବେଦ ପାଠ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରଯାଇଥିଲା । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ହୀରା ଖଚିତ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ଯିବା ପରେ ହାତରେ ରୂପାର ଏକ ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ୧୭ତମ ରାଜା ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ନାମ ଶ୍ରୀନୀଳକଣ୍ଠ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭ୍ରମରବର ରାୟ ଭାବେ ରାଜପୁରୋହିତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘଣ୍ଟ, କାହାଳି, ମୃଦଙ୍ଗ ସହ ଚାମର, ଛତ୍ରୀ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ରାଜା ଉପସ୍ଥିତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ଦୁର୍ଗା, ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପିତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସପରିବାର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ରାଜପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୋ ମହାରାଜା ଚାଲିଗଲେ । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜ ଗାଦିରେ ବସିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯୁବରାଜଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଗାଦି ଉପରେ ଅଭିଷେକ କର୍ମ ସରିବା ପରେ ନୂତନ ରାଜା ପୂର୍ବତନ ରାଜାଙ୍କ ଶେଷକର୍ମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜାଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ନିଆଯିବ’’ ।
- ପୂର୍ବତନ ରାଜାଙ୍କ ପରଲୋକ
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ (୭୦)ଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ବହୁ ଦିନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସ୍ଵର୍ଗତ ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଶେଷ ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ଦେବକୀ ଦେବୀ କୁମାରୀ, ପୁଅ ଯୁବରାଜ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶେଖର ସିଂହ ଓ ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ଆରାଧନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡପଡା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଉପା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ରାଜ୍ ପରିବାର ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରାଜବାଟୀରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଖଣ୍ଡପଡା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ରଂଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଖଣ୍ଡପଡା ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବହୁ ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡା ସହର ଦିନକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ।
‘‘ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ । ସିଏ ରାଜ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ଥିଲା । କୌଣସି ରାଜକୀୟ ଠାଣି କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିନାହିଁ । ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଆମର ଦିଗ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧଭାବ କେବେ ନଥିଲା । ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ରହିବ’’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
- ବିଧାନସଭାରେ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର
ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଅଣାଯାଇ ସେଠାରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ଉପବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସ୍ବର୍ଗତ ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
୧୯୯୬ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଉପବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପଦରେ ରହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
୧୯୫୫ ଜାନୁଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ରାଜା ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଜେବି କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ୧୯୮୦ ରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ (ଆଇ)ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ୧୯୮୧ ରୁ ୧୯୮୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ୧୯୮୫ ଓ ୧୯୯୫ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପୁନଃ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ (୧୯୮୯) ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ବ) ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି, ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ବୟ ବିଭାଗ ଭଳି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।
