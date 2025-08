ETV Bharat / state

ଏନଡିଏରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ... କାହିଁକି ବାଛିଲେ ଦୁଃସାହସିକ ସେବା, କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଯାତ୍ରା ? - ODISHA GIRL NDA SUCCESS STORY

Shrabani Das becomes first girl from Odisha to qualify for NDA ( ETV Bharat Odisha )