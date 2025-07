ETV Bharat / state

ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋମବାର: ହୁମା ବକ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ - SHRAVAN MONDAY ODISHA

ହୁମା ବକ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : July 21, 2025 at 8:47 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 8:52 AM IST 4 Min Read

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋମବାର । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପାଣି ନେଇ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢ଼ାଲିବେ ଭକ୍ତ । ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ ବାସ୍ନା ସାଙ୍ଗକୁ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଶୈବ ପୀଠ । ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବ ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ହୁମାସ୍ଥିତ ବିମଲେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପୀଠ l ଏହି ପୀଠକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟି ଥାଏ l ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି l ଏହି ପୀଠର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଢଳି ରହିଥାଏ l ମନ୍ଦିରର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥିତି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହଢାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଖ ପାଖର ମନୋରମ ପରିବେଶ, ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା କୁଡୋ ମାଛ..ଏମିତି ଅନେକ କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ l ଆଉ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପାଇଁ ଏହି ପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି l ହୁମା ବକ୍ର ମନ୍ଦିର (Etv Bharat) ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସମୟରେ ଏହି ପୀଠକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ l ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋମବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ । ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିତ୍ୟ ପରିଡା ବି ଆସିଛନ୍ତି ପାଣି ନେଇ । ଆଦିତ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହୁମାର ବିମଲେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ l ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି l ମୁଁ ଏଠାକୁ ମାନସିକ କରି ଆସିଛି l ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାଗାରେ ଏହିଭଳି ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି l ଆଉ ଏହା ବାବାଙ୍କ ମହିମା ବୋଲି ସେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହନ୍ତି । ହୁମା ବିମଲେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପୀଠ (Etv Bharat)

କୁଡୋ ମାଛ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ



ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଲ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ହୁମା ସ୍ଥିତ ବକ୍ରମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବୁ l ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଏହି ପୀଠ ପାଖରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ଘାଟରେ କୁଡୋ ମାଛ ଅଛନ୍ତି । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାଛକୁ କେହି ଜଣେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ l ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ l"



କେମିତି ଯିବେ ହୁମା ବକ୍ର ମନ୍ଦିର



ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଧନୁପାଲି ଛକରୁ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 22 କିମି ଦୂରରେ ପଡିଥାଏ ଏହି ପୀଠ l ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଏହି ଶୈବ ପୀଠ l ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ 1545 ରୁ 1560 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସ କୁହେ l ଏହି ମନ୍ଦିର ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 200 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥ 120 ଫୁଟ ରହିଛି l ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ରହିଛି l ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ପରିସରର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଛି l ମନ୍ଦିରର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ପୀଠରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ l କାହିଁକି ଏହି ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ତଥା ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି l ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାର, ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 1100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କହୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଏହା 1545 ରୁ 1560 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି l ମନ୍ଦିରଟି ବକ୍ର ହେବା ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଅଟେ l ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ" ବୋଲି ପୂଜକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ କୁହନ୍ତି l ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବଙ୍କା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦିର ବଙ୍କା ହିଁ ରହିଛି l ଏହି ମନ୍ଦିର ସହ ପାଖରେ ଥିବା କୁଡୋ ମାଛ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ l ଏହି ମାଛମାନେ ବର୍ଷା 4 ମାସ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ l ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଗଲା ପରେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଡାକିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣିମାଠାରୁ ଏହି ମାଛମାନେ ଆଷାଢ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି l ଏହି ମାଛ ମାନଙ୍କୁ କେହି ମାରନ୍ତି ନାହିଁ l କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି l କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଥରେ କେହିଜଣେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ।



ଏବେ ବି ଅବହେଳିିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ଶୈବପୀଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଯେମିତି ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ l ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ l ଏଠାକୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ଏଠିକାର ପରିବେଶ ବେଶ ମନୋରମ । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନାହିଁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାରେ ଶୌଚାଳୟଟିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଋଷବ ବଗର୍ତ୍ତୀ କୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ 30 ରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାମ ହେଉନାହିଁ । ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ଏଠାରେ 2 ମାସ ହେଲା ପାଣି ଆସୁନାହିଁ l ପାଣିଟାଙ୍କି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି l ଲୋକେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି l ଏଠାରେ ଥିବା ପାର୍କର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ପଂଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଠିକରେ କରା ଯାଉନାହିଁ l ଅନ୍ୟପଟେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହିଁ l ଏଠାରେ ଥିବା ପାର୍କିଂରେ ଫି ଅଧିକ ନେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ମ୍ବଲପୁରର ଗୌତମ ଅଗ୍ରୱାଲ ।



ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପୀଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସଫେଇ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ 47 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆ ଯାଇଛି l ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ l ସେହି ସଂସ୍ଥା ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ କରି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ l



ଯାହା ବି ହେଉ, ଏବେ ଏଠାରେ, ଯାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ, ଶୌଚାଳୟ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ପୂଜକ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ OBCC ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି l ଏହିସବୁର ବଜେଟ ସାଢେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଓ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି OBCC ର ମ୍ୟାନେଜର ସୁଜିତ ନାଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l





ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇ ଶହ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ସାଇକେଲିଂ ଲିଗ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିଲା ମୃତଦେହ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଦେଲା ପରିଚୟ













ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋମବାର । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପାଣି ନେଇ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢ଼ାଲିବେ ଭକ୍ତ । ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ ବାସ୍ନା ସାଙ୍ଗକୁ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଶୈବ ପୀଠ । ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବ ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ହୁମାସ୍ଥିତ ବିମଲେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପୀଠ l ଏହି ପୀଠକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟି ଥାଏ l ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି l ଏହି ପୀଠର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଢଳି ରହିଥାଏ l ମନ୍ଦିରର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥିତି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହଢାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଖ ପାଖର ମନୋରମ ପରିବେଶ, ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା କୁଡୋ ମାଛ..ଏମିତି ଅନେକ କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ l ଆଉ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପାଇଁ ଏହି ପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି l ହୁମା ବକ୍ର ମନ୍ଦିର (Etv Bharat) ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସମୟରେ ଏହି ପୀଠକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ l ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋମବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ । ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିତ୍ୟ ପରିଡା ବି ଆସିଛନ୍ତି ପାଣି ନେଇ । ଆଦିତ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହୁମାର ବିମଲେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ l ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି l ମୁଁ ଏଠାକୁ ମାନସିକ କରି ଆସିଛି l ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାଗାରେ ଏହିଭଳି ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି l ଆଉ ଏହା ବାବାଙ୍କ ମହିମା ବୋଲି ସେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହନ୍ତି । ହୁମା ବିମଲେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପୀଠ (Etv Bharat) କୁଡୋ ମାଛ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ



ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଲ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ହୁମା ସ୍ଥିତ ବକ୍ରମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବୁ l ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଏହି ପୀଠ ପାଖରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ଘାଟରେ କୁଡୋ ମାଛ ଅଛନ୍ତି । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାଛକୁ କେହି ଜଣେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ l ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ l"



କେମିତି ଯିବେ ହୁମା ବକ୍ର ମନ୍ଦିର



ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଧନୁପାଲି ଛକରୁ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 22 କିମି ଦୂରରେ ପଡିଥାଏ ଏହି ପୀଠ l ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଏହି ଶୈବ ପୀଠ l ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ 1545 ରୁ 1560 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସ କୁହେ l ଏହି ମନ୍ଦିର ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 200 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥ 120 ଫୁଟ ରହିଛି l ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ରହିଛି l ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ପରିସରର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଛି l ମନ୍ଦିରର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ପୀଠରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ l କାହିଁକି ଏହି ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ତଥା ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି l ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାର, ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 1100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କହୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଏହା 1545 ରୁ 1560 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି l ମନ୍ଦିରଟି ବକ୍ର ହେବା ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଅଟେ l ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ" ବୋଲି ପୂଜକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ କୁହନ୍ତି l ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବଙ୍କା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦିର ବଙ୍କା ହିଁ ରହିଛି l ଏହି ମନ୍ଦିର ସହ ପାଖରେ ଥିବା କୁଡୋ ମାଛ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ l ଏହି ମାଛମାନେ ବର୍ଷା 4 ମାସ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ l ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଗଲା ପରେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଡାକିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣିମାଠାରୁ ଏହି ମାଛମାନେ ଆଷାଢ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି l ଏହି ମାଛ ମାନଙ୍କୁ କେହି ମାରନ୍ତି ନାହିଁ l କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି l କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଥରେ କେହିଜଣେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ।



ଏବେ ବି ଅବହେଳିିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ଶୈବପୀଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଯେମିତି ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ l ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ l ଏଠାକୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ଏଠିକାର ପରିବେଶ ବେଶ ମନୋରମ । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନାହିଁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାରେ ଶୌଚାଳୟଟିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଋଷବ ବଗର୍ତ୍ତୀ କୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ 30 ରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାମ ହେଉନାହିଁ । ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ଏଠାରେ 2 ମାସ ହେଲା ପାଣି ଆସୁନାହିଁ l ପାଣିଟାଙ୍କି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି l ଲୋକେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି l ଏଠାରେ ଥିବା ପାର୍କର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ପଂଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଠିକରେ କରା ଯାଉନାହିଁ l ଅନ୍ୟପଟେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହିଁ l ଏଠାରେ ଥିବା ପାର୍କିଂରେ ଫି ଅଧିକ ନେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ମ୍ବଲପୁରର ଗୌତମ ଅଗ୍ରୱାଲ ।



ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପୀଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସଫେଇ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ 47 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆ ଯାଇଛି l ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ l ସେହି ସଂସ୍ଥା ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ କରି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ l



ଯାହା ବି ହେଉ, ଏବେ ଏଠାରେ, ଯାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ, ଶୌଚାଳୟ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ପୂଜକ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ OBCC ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି l ଏହିସବୁର ବଜେଟ ସାଢେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଓ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି OBCC ର ମ୍ୟାନେଜର ସୁଜିତ ନାଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l





ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇ ଶହ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ସାଇକେଲିଂ ଲିଗ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିଲା ମୃତଦେହ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଦେଲା ପରିଚୟ













Last Updated : July 21, 2025 at 8:52 AM IST