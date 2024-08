ETV Bharat / state

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଦାଚାରଣ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କି ? ଚୁପ ବସନ୍ତୁନି, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏମିତି ନିୟମ - Harassment of Women at Workplace

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା । ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଚାକିରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ହେଲେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ? କେତେକ ମହିଳାଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରିରୀକ ତଥା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ:

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ 2013ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶାରିରୀକ ନିର୍ଯାତନା ଦୂରିକରଣ (prevention of Sexual harassment against women at work place) ଆଇନ ରହିଛି । ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ 2014ରୁ ସରକାରୀ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ 10 ଜଣ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେଠାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (Internal Complain Committee) ନାମକ ଏକ ସମିତି ରହିବ । ଏଠାରେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଫିସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେବେ । ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିଯୁକ୍ତି ଦାତା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବେ ଅଥବା ସମିତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ପୀଡିତା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (Local Complain Committee)ରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ।

ଗୁପ୍ତ ରହିବ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିଚୟ: