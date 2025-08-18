ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କୂଳ ଖାଉଛି ନଦୀ, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପନ୍ଦର ଗାଁ - COASTAL EROSION IN KENDRAPARA

ଗତିପଥ ବଦଳାଉଛି ନଦୀ । ଚାରୋଟି ବ୍ଳକର ପାଖାପାଖି ୧୭ଟି ଗାଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେବ । ପୈତୃକ ଜାଗାକୁ ନଈ ଗିଳିଦେବା ପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବାସ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। କେବଳ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଜାଗା ଛାଡି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ପରିବାର ଭଳି ଆଉ ୧୦ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏବେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ହିଁ ସାହା ହୋଇଛି।

ନଦୀରେ ଘରବାଡି ଲୀନ ହୋଇ ସାରିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଭାବିତ ଗୁରୁଚରଣ ସେଠୀ କୁହନ୍ତି, ‘‘ମୋ ପିଲାବେଳୁ ଆମ ଘର ଖରି ସେପଟେ (ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ) ଥିଲା। ନଦୀ ଖାଇ ଖାଇ ଘରବାଡି ଚାଲିଯିବା କାରଣରୁ ବାପା ଦାଦା ଏଠାରେ (ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ) ଜାଗା କିଣି ରହି ଆସୁଥିଲୁ। 1955 ମସିହାର ବଢି, 1967 ବାତ୍ୟା, 1999 ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖି ଆଜି 80 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ସେଠାରେ ଆମ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ଘେରି ବନ୍ଧକୁ ଉଠି ଚାଲି ଗଲେଣି। ଆମ ସାହିରେ ଯେଉଁ ୧୪-୧୫ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଶାଣି ପାଖରେ ଉଠିକି ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। କରାଣ୍ଡିଆ ନଈ ଖାଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ଉଠି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଜଣେ ଜେଇ ଖରାଦିନେ ଆସି ଆମର ଏଠି ତିନି ପରସ୍ତ ପଥର ସ୍ପର କରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ପରେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ନଈ ଖାଇଗଲା। ପୁଣି ଗତବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ଆଉ ରଙ୍କାଳ ପାଖରେ ପଥର ସ୍ପର ହୋଇଛି’’।

  • କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ ଗିଳୁଛି ଗାଁ

ନଦୀ ଓ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା । ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ ନଦୀ ସମେତ ୨୭ ଉପନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ନଦୀ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜୀବିକା ଓ ଜୀବନ ଛଡାଇ ନେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳନ କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ର ମାଡି ଆସି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ବି ଏହାର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଚାରୋଟି ବ୍ଳକର ପାଖାପାଖି ୧୭ଟି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଡେରାବିଶ୍, ମାର୍ଶାଘାଇ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି ଓ ରାଜନଗର ଭଳି ବ୍ଲକରେ ନଦୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ମେହେନ୍ଦି ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର କରାଣ୍ଡିଆ ପାଟଣା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ଅନ୍ୟୁନ ୭୦୦ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଲୁଣା ଓ କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ। ଏହା ଲୁଣା ନଦୀର ଶାଖା । ଦାନପୁର ପାଖରୁ ଲୁଣା ଦୁଇଭାଗ ହୋଇ ଏଠି କରାଣ୍ଡିଆ ନାଁ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ ଗାଁ ଠାରୁ ୫୦-୬୦ ବର୍ଷ ତଳେ ପାଖାପାଖି ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିଲା । ନଦୀ ପଠାରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ହେଲେ ଏଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୋକଙ୍କ ପୈତୃକ ଭିଟାମାଟିକୁ ଲୀନ କରି ସାରିଲାଣି।

  • ନଈ ଖାଇ ଯାଉଛି ଘର, ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଜାଗା

କରାଣ୍ଡିଆ ପାଟଣା ଗାଁ । ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଛପର ହୋଇନଥିବା ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆଉ ଘରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଈ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ପଟଟି ବଣବୁଦା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନଈ କୂଳରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ନେଇ ଚଳୁଥିବା ଆରତୀ ସେଠୀ କୁହନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ଏଠାକୁ ୧୮ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋହୁ ହୋଇ ଆସିଲିଣି। ଆମ ଡିହ ନଈ ଭିତରେ ଥିଲା। ନଈ ମାଡି ଆସିବାରୁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲୁ ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ମାଟି ବାଲି ଖସୁଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆମର ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଡିହରେ ପଡିଛୁ । ବନ୍ୟା ହେଲେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଆମେ ଘେରିବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିନେଉ ଆଉ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଲେ ଆମେ ବଡ଼ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ରାସନକାର୍ଡ ହିଁ ପାଇଛୁ। ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଆମର ଆଉ ତିନି ଭାଇ ଦଣ୍ଡା(ଶ୍ମଶାନ)ରେ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଅଜା ଅମଳର ଏହି ଘର ଡିହରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛୁ। ପଥର ସ୍ପର ହେଲେ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରବୁ’’ ।

ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା ରେଖା ସେଠୀ କୁହନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ଏଠାକୁ ୬୦ ବର୍ଷ ହେବ ଆସିଲିଣି। ଏଠାରେ ୮-୧୦ ଘର ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏଠୁ ନଈ ଖାଇଯିବାରୁ ଉଠି ପଳାଇଛନ୍ତି। ନଈ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଖାଇଗଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଠି ପଳାଇଲେ। ପାଣି ହେଲେ ସରକାର ପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଚୁଡା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ନଈ କୂଳରେ ଆମ ଘରର କାନ୍ଥ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲେ ଆମ ଆଖିକୁ ଆଉ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ । ପ୍ରବଳ ଡର ଲାଗୁଛି । ନଈ ପାଣି ବଢିଲେ ସାପ ଭୟ ବଢୁଛି । ପାଣି ହେଲେ ବନ୍ଧରେ ରହୁଛୁ, ଏଠି ରହୁନୁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ସରକାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ କି ପଇସା ଦେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବୁ ’’।

  • ନଦୀ ଆଁରେ ପନ୍ଦର ଗାଁ

ଲୁଣା ନଦୀର ଶାଖା କରାଣ୍ଡିଆ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଜନଜୀବନ। ନଦୀ ଅତଡା ଖାଇ ଗାଁ ପାଖକୁ ମାଡି ଆସୁଛି । ନଦୀ କଡ଼ରେ ପନ୍ଦରଟା ମୌଜା ଲାଗିଛି। ବଳରାମପୁର ସେପଟେ ତଳଗାଁ, ବାଲିସିଂ, ଆଇତିପୁର ଏସବୁ ଗାଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଲାଗିଛି ।

ନଈ ସେପଟେ ଜମି ସବୁ ବୁଡି ଯାଇଛି। ବୟସ୍କ ନାଗରିକ କୁହନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି, ‘‘ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ନଈ ଡେଇଁକି ପାରି ହେଉଥିଲୁ। ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେଠି ଅଣ ଓସାରିଆ ଥିଲା, ଏବେ ଏଇଠୁ ଦୁଇକୂଳ ଖାଇଖାଇ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଗଲାଣି । ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ୭୦% ଉଠି ଆସି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ତ ନଦୀବନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ନଦୀବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଗଲା ଘରଗୁଡିକ ତଳେ ରହିଗଲା ଆଉ ସେପଟେ ରହିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଡିହ ସବୁ ଉଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ନଈ ଖାଇଗଲା ସେମାନେ ନଦୀବନ୍ଧ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ସେମାନେ ନଦୀ କଡ଼ରେ ଘର କରିକି ବି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କଥା, ଯେଉଁ ଚାରି ଡିସମିଲ ଜାଗା ପାଇବା କଥା ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି’’।

  • ନଦୀ ଗତିପଥ ଅଟକାଇବ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜନଗର,ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେବା ପରେ ନଦୀକୂଳ ଖାଉନଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମ ହୋଇଛି । ରାଜନଗରର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ କୂଳ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମ ହୋଇଛି।

ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଲ ହୋଇନଥିଲା କି କୌଣସି ବନ୍ଧବାଡ଼ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନଦୀ କୌଣସି କୂଳ ଖାଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁଛି ଫଳରେ ନଦୀର ପଥକୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବରୋଧ କରିଦେବାକୁ ବସିଲେଣି । କେଉଁଠି ମାଟି ପକାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ରିଜର ପିଲାର ଅନୁସାରେ ନଦୀପଥର ଜଳ ପଥ ବନ୍ଦ ହେଉଛି । ଫଳରେ ନଦୀ କେଉଁଠି ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି ତ କେଉଁଠି ତଳ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି । ତେଣୁ ଆମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଡବଡ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମ କରୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନଈ ପୋତି ସେଠାରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଲେଣି । ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ୯୦% ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ କରିଛୁ। ନଦୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ନହେବା ପାଇଁ ମୂଖ୍ୟତଃ ଆମେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ସହ ନଦୀ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପଥର ଡ଼ମ୍ପିଙ୍ଗ ଏହାପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମାଧାନ’’ ।

ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକର ୫, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ୭, ଆଳି ବ୍ଲକର ୯, ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ୪ ଓ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ୩ ଗାଁ ନଦୀରେ ଅଧା ବୁଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅଧା ଗାଁକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନଦୀ ନିଜ କରାଳ ଆଁରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିପାରେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କୁହନ୍ତି, ‘‘ଆମର ନଦୀ ପାଖ ଗୁଡିକରେ ଷ୍ଟୋନ ପ୍ୟାଚିଂ ହେଉଛି, ନଦୀ ଗତିପଥ ଯେମିତି ଗାଁ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ବା ନଦୀ ଯେମିତି ଜନବସତିକୁ ଯାଉଛି, ଚାଷଜମିକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥାଏ । ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି’’।

ଇଟିିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ଇଟିିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

