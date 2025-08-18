ETV Bharat / state

ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଟେକିନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, 3 ଗିରଫ - SAMBALPUR MINOR GANGRAPED

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ 3 ଜଣ ଗିରଫ ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2025 at 4:57 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 6:45 PM IST

1 Min Read

ସମ୍ବଲପୁର: ଜୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ୟା । ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗତକାଲି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢେ 6 ଟା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପଡିଆକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜୁଯୁମୁରା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଟେକିନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ (ETV Bharat)
  • ଶୌଚ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ

ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି କୁକର୍ମରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି କୁକର୍ମ କରିଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ପୀଡିତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ।

ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ନାବାଳିକା ଜଣକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢେ 6 ଟା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପଡିଆକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଜୁଯୁମୁରା ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏସଡ଼ିପିଓ ଓ ଜୁଯୁମୁରା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ସହ ମୋଟ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜୁଯୁମୁରା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ସାରିଛି ।


ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଘଟଣାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠୋସ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ଯେମିତିକି ଏହାର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ ନାବାଳିକା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ହେଲେ ପୋଲିସ ଶୁନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ’’ ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକା, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ବରଗଡ଼ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିବେଶ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଉଡାଇ ନେଲେ 88 ଲକ୍ଷ: 4 ଠକ ଗିରଫ, ସାଉଦି ଆରବକୁ ଲମ୍ବିଛି ଚେର


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର


ସମ୍ବଲପୁର: ଜୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ୟା । ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗତକାଲି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢେ 6 ଟା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପଡିଆକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜୁଯୁମୁରା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଟେକିନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ (ETV Bharat)
  • ଶୌଚ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ

ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି କୁକର୍ମରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି କୁକର୍ମ କରିଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ପୀଡିତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ।

ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ନାବାଳିକା ଜଣକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢେ 6 ଟା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପଡିଆକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଜୁଯୁମୁରା ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏସଡ଼ିପିଓ ଓ ଜୁଯୁମୁରା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ସହ ମୋଟ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜୁଯୁମୁରା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ସାରିଛି ।


ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଘଟଣାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠୋସ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ଯେମିତିକି ଏହାର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ ନାବାଳିକା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ହେଲେ ପୋଲିସ ଶୁନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ’’ ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକା, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ବରଗଡ଼ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିବେଶ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଉଡାଇ ନେଲେ 88 ଲକ୍ଷ: 4 ଠକ ଗିରଫ, ସାଉଦି ଆରବକୁ ଲମ୍ବିଛି ଚେର


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର


Last Updated : August 18, 2025 at 6:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMBALPUR MINOR ALLGEDLY RAPEDMINOR GANGRAPED IN SAMBALPURODISHA RAPE CASE RISEସମ୍ବଲପୁରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମSAMBALPUR MINOR GANGRAPED

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.