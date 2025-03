ETV Bharat / state

କାରରେ ଆସୁଥିଲେ, ସୁନା ଚେନ ଲୁଟୁଥିଲେ, ମହିଳା ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ - WOMEN CHAIN SNATCHING GANG ARRESTED

Six Women of a Chain Snatching Gang Arrested In Berhampur ( ETV Bharat Odisha )