ETV Bharat / state

ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ୬ ଦିନର ଯାତ୍ରା କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ।

Senior citizen pilgrim special train departs from Brahmapur
Senior citizen pilgrim special train departs from Brahmapur (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2025 at 10:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Senior Citizen Pilgrimage Yojana ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ଳାର୍ଟଫର୍ମରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

Senior citizen pilgrim special train departs from Brahmapur (ETV Bharat Odisha)

ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ:

ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ(Department of Tourism, Odisha)ର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ମୋଟ ୭୭୫ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୨୫ ଜଣ ଏସ୍କର୍ଟ୍‌ ଅଧିକାରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରୁଥିବା, ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ IRCTC ସହଭାଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।

Senior citizen pilgrim special train departs from Brahmapur
Senior citizen pilgrim special train departs from Brahmapur (ETV Bharat Odisha)


ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଲା ଟ୍ରେନ:

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଲା ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଭବ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୭୫ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ୨୫ଜଣ ଏସ୍କ‌ର୍ଟ ଆଯ୍ୟୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି l

DCM Pravati Parida Inagurating Special Train
DCM Pravati Parida Inagurating Special Train (ETV Bharat Odisha)
  • ଗଞ୍ଜାମ- ୪୩୮ ଜଣ
  • ଗଜପତି- ୭୨ ଜଣ
  • ନୟାଗଡ଼- ୧୧୯ ଜଣ
  • କନ୍ଧମାଳ- ୯୧ ଜଣ
  • ବୌଦ୍ଧ- ୫୫ ଜଣ

ସର୍ବମୋଟ ୭୭୫ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରେଳଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରି ସେମାନଙ୍କର ରହଣି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୋଜନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଳଖିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ।

DCM Pravati Parida in Inaguration program
DCM Pravati Parida in Inaguration program (ETV Bharat Odisha)


6 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ବୁଲିବେ ଯାତ୍ରୀ:

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଛଅଦିନ ଧରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବେ । ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଘାଟ, ବାରାଣସୀର ଶୈବ ପୀଠ, ଗଙ୍ଗା ଆଳତି, କାଶୀ ବିଶ୍ଵନାଥ ଆଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଲଲାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ଫେରିବେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ୫ ରାତି ଓ ୬ ଦିନର ଯାତ୍ରାର ସୁଖମୟ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ କାମନା । ସାଥିରେ ଯାଉଥିବା ଏସ୍କ‌ର୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ l ଏହି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମାଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।"

DCM Pravati Parida in Inaguration program
DCM Pravati Parida in Inaguration program (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା-ବାରଣାସୀକୁ ଗଡିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ

ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗଡିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବୁଲିବେ ଆସାମ


ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କୀର୍ତ୍ତି ୱାସନ୍ ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଫୁଲିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ଼. ସର୍ବଣ ବିବେକ ଏମ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଡ଼. ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ ସାବତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ହାଂସଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA TOURISM DEPARTMENTବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନାSENIOR CITIZEN PILGRIMAGE SCHEMEIRCTCSENIOR CITIZEN PILGRIMAGE TRAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.