ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ
ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ୬ ଦିନର ଯାତ୍ରା କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ।
Published : September 19, 2025 at 10:11 PM IST
Senior Citizen Pilgrimage Yojana ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ଳାର୍ଟଫର୍ମରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ:
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ(Department of Tourism, Odisha)ର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ମୋଟ ୭୭୫ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୨୫ ଜଣ ଏସ୍କର୍ଟ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରୁଥିବା, ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ IRCTC ସହଭାଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଲା ଟ୍ରେନ:
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଲା ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଭବ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୭୫ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ୨୫ଜଣ ଏସ୍କର୍ଟ ଆଯ୍ୟୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି l
- ଗଞ୍ଜାମ- ୪୩୮ ଜଣ
- ଗଜପତି- ୭୨ ଜଣ
- ନୟାଗଡ଼- ୧୧୯ ଜଣ
- କନ୍ଧମାଳ- ୯୧ ଜଣ
- ବୌଦ୍ଧ- ୫୫ ଜଣ
ସର୍ବମୋଟ ୭୭୫ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରେଳଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରି ସେମାନଙ୍କର ରହଣି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୋଜନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଳଖିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ।
6 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ବୁଲିବେ ଯାତ୍ରୀ:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଛଅଦିନ ଧରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବେ । ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଘାଟ, ବାରାଣସୀର ଶୈବ ପୀଠ, ଗଙ୍ଗା ଆଳତି, କାଶୀ ବିଶ୍ଵନାଥ ଆଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଲଲାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ଫେରିବେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ୫ ରାତି ଓ ୬ ଦିନର ଯାତ୍ରାର ସୁଖମୟ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ କାମନା । ସାଥିରେ ଯାଉଥିବା ଏସ୍କର୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ l ଏହି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମାଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା-ବାରଣାସୀକୁ ଗଡିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗଡିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବୁଲିବେ ଆସାମ
ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କୀର୍ତ୍ତି ୱାସନ୍ ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଫୁଲିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ଼. ସର୍ବଣ ବିବେକ ଏମ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଡ଼. ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ ସାବତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ହାଂସଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର