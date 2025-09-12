ETV Bharat / state

ପୁରୀ-କୋଣାର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାତିରେ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ

ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ବେଳାଭୂମି ସମେତ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଚି ।

ପୁରୀ-କୋଣାର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୁରୀ-କୋଣାର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2025 at 3:47 PM IST

4 Min Read
ପୁରୀ: ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସମେତ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା କଡାକଡି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ। ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପରେ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁରୀ ସହର ସମେତ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି,ରାତିରେ ଚେକିଂ:

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV BHARAT ODISHA)

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁରୀ ସହରର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ନାକା ଲଗାଯାଇ ରାତିରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ମାନେ ନିଶା କାରବାର, ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ, ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି କହିଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଲେ ଅପରାଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରୀର ନୂତନ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିବା ଆଇପିଏସ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପୁରୀରେ ରାତିରେ ପୋଲିସର ଚେକିଂ
ପୁରୀରେ ରାତିରେ ପୋଲିସର ଚେକିଂ (ETV BHARAT ODISHA)
ନିଶା କାରବାର ନେଇ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଗିରଫ:

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦାଦାବଟି, ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରିଛି। ପୁରୀ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୨୫ଟି ନାକା ପଏଣ୍ଟ୍ କରାଯାଇ ରାତିରେ ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜୀତ ନାୟକ ଓ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ନିଜେ ଗସ୍ତ କରି ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ସହିତ ଉଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

ପୁରୀରେ ରାତିରେ ପୋଲିସର ଚେକିଂ
ପୁରୀରେ ରାତିରେ ପୋଲିସର ଚେକିଂ (ETV BHARAT ODISHA)

ତେବେ ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ ଏହି କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଷ ତମାମ ଜାରି ରହିଲେ ପୁରୀ ରେ ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ କହିପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ସହରକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ଓ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର':

ସହରକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ଓ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର'
ସହରକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ଓ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ଓ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅପରେସନକୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର'। ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାଧିଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା କରି କଡା ନଜର ରଖିବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଯଦି କିଛି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଯେଉଁ ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ କରାଯାଇ ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆମେ ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ।"

ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରରେ ଅବାଧ ନିଶା କାରବାର, ଅପରାଧିଙ୍କ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଆତଙ୍କରାଜ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଇଟିଭିରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ନିଜ ମତ ରଖି ଆସୁଛୁ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସୀମିତ ନରଖାଯାଇ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପରାଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅପରାଧି ମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ନେଇ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଉ। କାରଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସିସିଟିଭି ଲାଗିଲେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରିବାରେ ବେଶ୍ ସହଜ ହେବ। ଯଦି ପୋଲିସ ସଜାଗ ହୋଇଯିବ ଅପରାଧ ଅଧା କମିଯିବ। ଆମେ ଇଟିଭି କୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପୁରୀ ସହରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ମତାମତ ଜରିଆରେ ଏସପିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଆସିଛି। ଏଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। "

ଦାଦାବଟି, ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ
ଦାଦାବଟି, ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ (ETV BHARAT ODISHA)
ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀର ନୂଆ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ୍ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି। ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେବଳ ଏହି ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ନନେଇ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହିତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନାକା ଲଗାଯିବା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବ। ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମତାମତ ଦେଇଛୁ। ଯାହା ହେଉ ନୂଆ ଏସପି ଦାୟିତ୍ଵ ନେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓ ଅପରାଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଛଚନ୍ତି। ଯାହା ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଏସପିଙ୍କ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଅପରାଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଗଲାଣି। "
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ (ETV BHARAT ODISHA)
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁନୀତା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ପୁରୀରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛୁ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେନେଇ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ରହିବା ଦରକାର। ପୁରୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଚନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ପୁରୀ ସହର ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ସେନେଇ ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିବା ଉଚିତ୍। "ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ହେଉଛି ଚାରି ଧାମରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର୍। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି ହେଉଚି। ଏଣୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ। "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

