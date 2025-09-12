ପୁରୀ-କୋଣାର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାତିରେ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ
ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ବେଳାଭୂମି ସମେତ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଚି ।
Published : September 12, 2025 at 3:47 PM IST
ପୁରୀ: ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସମେତ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା କଡାକଡି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ। ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପରେ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁରୀ ସହର ସମେତ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି,ରାତିରେ ଚେକିଂ:
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁରୀ ସହରର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ନାକା ଲଗାଯାଇ ରାତିରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ମାନେ ନିଶା କାରବାର, ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ, ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି କହିଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଲେ ଅପରାଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରୀର ନୂତନ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିବା ଆଇପିଏସ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦାଦାବଟି, ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରିଛି। ପୁରୀ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୨୫ଟି ନାକା ପଏଣ୍ଟ୍ କରାଯାଇ ରାତିରେ ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜୀତ ନାୟକ ଓ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ନିଜେ ଗସ୍ତ କରି ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ସହିତ ଉଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ତେବେ ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ ଏହି କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଷ ତମାମ ଜାରି ରହିଲେ ପୁରୀ ରେ ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ କହିପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ସହରକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ଓ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର':
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ଓ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅପରେସନକୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର'। ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାଧିଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା କରି କଡା ନଜର ରଖିବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଯଦି କିଛି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଯେଉଁ ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ କରାଯାଇ ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆମେ ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ।"
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରରେ ଅବାଧ ନିଶା କାରବାର, ଅପରାଧିଙ୍କ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଆତଙ୍କରାଜ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଇଟିଭିରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ନିଜ ମତ ରଖି ଆସୁଛୁ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସୀମିତ ନରଖାଯାଇ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପରାଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅପରାଧି ମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ନେଇ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଉ। କାରଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସିସିଟିଭି ଲାଗିଲେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରିବାରେ ବେଶ୍ ସହଜ ହେବ। ଯଦି ପୋଲିସ ସଜାଗ ହୋଇଯିବ ଅପରାଧ ଅଧା କମିଯିବ। ଆମେ ଇଟିଭି କୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପୁରୀ ସହରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ମତାମତ ଜରିଆରେ ଏସପିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଆସିଛି। ଏଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। "
