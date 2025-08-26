ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଳରାଶିରୁ ଜଳରାଶିକୁ ଉଡିବ ସି-ପ୍ଲେନ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସି-ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ । ଦୁଇଟି ରୁଟରେ ସି-ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ କିଞ୍ଜାରାପୁ । ଓଡିଶାରେ ସି-ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ଓ ହେଲିଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର । ଚିଲିକାରେ ସି-ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ କିଞ୍ଜାରାପୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ । କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମାରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା । ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ରୁଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ରହିଛି । ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଏୟାର ଲାଇନ ଅପରେଟର ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ । ୱାଟର ଏରୋଡ୍ରନ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ସି - ପ୍ଲେନ ପାଇଁ କଣ ନୀତି ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ । ପାଇଲଟଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସି - ପ୍ଲେନ ଚଳାଇ ପାରିବେ ।"
August 25, 2025
ଚିଲିକାରେ ରହିଛି ସି-ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ସୁଯୋଗ- କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ପୁନର୍ବାର ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଶା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧାରେ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ସି ପ୍ଲେନ ଚଳାଇବା । ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବାର, କେରଳ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନେଟୱାର୍କରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଅଛି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ମଧ୍ୟ ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଦେଶର ଇଷ୍ଟ ଜୋନରେ ଯେଉଁଠି ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ସେଠାରେ ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ସମ୍ଭବ । ଯେକୌଣସି ଜଳାଶୟରେ ୫ ଫୁଟ ଗଭୀରରୁ ଅଧିକ ଜଳ ରାଶି ଓ ୨ ଶହ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ସି - ପ୍ଲେନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ସେଠାରେ ଅପରେସନ ସୁଯୋଗ ରହିବ । ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ ସହ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ । ଫଳରେ ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ହେଲିଟ୍ୟାକସି ଓ ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଏଠାରେ ଯଦି ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ଓ ହେଲିଟ୍ୟାକସିର ବିକାଶ ହୁଏ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଓଡିଶା । ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ ।"
ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନରେ ନୂଆ ନୀତି ଆସୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସାବରମତୀରୁ କେଭାଡିଆ ସି - ପ୍ଲେନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଆସିବାରୁ ଏହା ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲା । ଓଡିଶା ତଥା ଭାରତରେ ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଓଡିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେଲିଟ୍ୟାକସି ଯୋଜନା ଆଣିବା ଲାଗି ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବୁ । ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।"
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାବରମତୀରୁ କେଭାଡିଆ ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଦାବି ଉଠିଥିଲା । ସି - ପ୍ଲେନ ଅପରେସନ ଚିଲିକାରେ ହେଲେ, ସେଠାରେ ଥିବା ଡ଼ଲଫିନଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଗି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ ଆକଳନ କରିଥିଲା ।
୨୦୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗୁଜୁରାଟର ସାବରମତୀରେ ସି - ପ୍ଲେନର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ କେଭାଡିଆରୁ ସାବରମତୀରୁ ସି - ପ୍ଲେନର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଭାଡିଆରୁ ସାବରମତୀ ସିପ୍ଲେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ସି - ପ୍ଲେନରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ମାଲଦ୍ବୀପର ମାଲେରୁ କୋଚି ଆସିଥିଲା ୨୫ଟି ସି - ପ୍ଲେନ । ଅଧଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡେ । ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟିକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ୨୦୧୭ରୁ ସି - ପ୍ଲେନର ଟ୍ରାଏଲ ନାଗପୁରରୁ ଗୌହାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଉଡାଣ ଏବଂ ଅବତରଣ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ସି - ପ୍ଲେନ ।
ସି-ପ୍ଲେନ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ-
ଭାରତ ସରକାର UDAN (ଉଡେ ଦେଶ୍ କେ ଆମ୍ ନାଗରିକ) ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ସି - ପ୍ଲେନ ଯାତ୍ରା ଦ୍ବାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ନିଆରା ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବେ ।
ସି - ପ୍ଲେନ କଣ ?
ସି - ପ୍ଲେନ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଉଡାଣ ଭରିପାରେ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ବା ରନୱେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଜଳଭାଗରେ ସି - ପ୍ଲେନ ସହଜରେ ଅବତରଣ କରିପାରିବ । ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସି - ପ୍ଲେନ ସେଠାରେ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଯୋଗାଇପାରିବ । ଦେଶର ଦୂରଦୂରନ୍ତ ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାକୁ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା, ଫିସିଂ ଜୋନ ମନିଟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
