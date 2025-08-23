ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍କୁଲରୁ ଘର... ଘରଠୁ ରାସ୍ତାଘାଟ... ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସବୁଠି କରାଯିବ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା। ଏଥି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ନେବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା। ନିଜେ ନିୟମ ମାନି ଅନ୍ୟକୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ କରିବେ ସଚେତନ । ସମାଜ ପାଇଁ ଦିଗଦର୍ଶକ ସାଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ହୋଇପାରିବେ ରୋଡ ଆମ୍ବାସାଡାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜେ ସବୁ ନିୟମ ମାନିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ତେବେ ରୋଡ଼ ଆମ୍ବାସାଡାର ଘୋଷିତ କରାଯିବ । ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ପରିକଳ୍ପନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ରେଡକ୍ରସ ସହ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍।
ରେଡକ୍ରସ TGT ଶିକ୍ଷକ ଓ କାଉନସେଲର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ତାଲିମ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 1000ଟି ସ୍କୁଲ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ବା ହଟସ୍ପଟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲକୁ ଚୟନ କରଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଜାରେଟି ସ୍କୁଲରେ ଗଠନ ହେବ ଟ୍ରାଫିକ କ୍ଲବ । ରେଡକ୍ରସ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ। ସେହି ସବୁ ସ୍କୁଲର ରେଡକ୍ରସ TGT ଶିକ୍ଷକ ଓ କାଉନସେଲର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ତାଲିମ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେମାନେ ତାଲିମ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବା ବାର୍ତ୍ତା ।
ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରୁ ଚୟନ ହେବେ ରୋଡ ଆମ୍ବାସାଡର:
ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ସକରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାନସିକତା ଦୂର କରିବେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଠାରୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଓ ପାଦଚଲାଙ୍କ ସହ 18ବର୍ଷ ପରେ ସାବାଳକ ହୋଇ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଟି ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଓ ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ସେହି ପିଲାକୁ ରୋଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଚୟନ କରାଯିବ।
ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଲବ ଗଠନ ହେବ:
ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ରେଡକ୍ରସ ଭବନ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାଲିମ କାର୍ଯକ୍ରମ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅଯାଉଛି ତାଲିମ । TGT ଶିକ୍ଷକ ଓ କାଉନସେଲର ମାନେ ଏନେଇ ତାଲିମ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।ଚୟନ ହୋଇଥିବା 1000ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏପରି ତାଲିମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କିପରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କରାଯିବ ସେନେଇ ରେଡକ୍ରସ ଓ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ କେତୋଟି ଦିଗ ନେଇ ପିଲା ମାନଙ୍କର ଧ୍ଯାନ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ସେହି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କ୍ଲବ ଗଠନ କରିବେ । ଏନେଇ ଧିରେ ଧିରେ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନତା ପରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନତା ଓ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆଖପାଖ, ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ପ୍ରତି ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା:
ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ ପରି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେପରି ଗଢ଼ିବା ସେମାନେ ସେପରି ଗଢିହେବ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନୁହେଁ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର କରାଳ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ବ। କାରଣ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳାର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଯାଏ । ସେହି ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା। ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ତାର ପରିବେଶକୁ ଶିଖିବ। ତାର ବାପା ମାଆ, ସ୍କୁଲ ଓ ପାଖ ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ଓ ସମ୍ପର୍କିୟଙ୍କୁ କିପରି ସଚେତନ କରିବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଘରୁ ସେ ତାର ବାପା ବା ଭାଇକୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡି ଚଳାଇବା ବା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ତେବେ ପ୍ରତି ଘରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। "
ମନିଟର କରିବେ ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସ ଦାୟିତ୍ବ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ:
ସେହିପରି ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, " ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଶତକଡା 49 ପ୍ରତିଶତ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି। ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା ଶତକଡା 48 ପ୍ରତିଶତ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଯଦି ଜାତୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର ସହ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ 16 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ କ୍ଲବ ତିଆରି କରିବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ କ୍ଲବ କରି ଆମେ ସଚେତନତା କରିବା। ତେଣୁ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ହଠାତ୍ ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପଡିବ ନୁହେଁ। ଧିରେ ଧିରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାହି ,ଗାଁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠି ପିଲା ପ୍ରତି ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେସବୁ ଦିଗ ନେଇ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତି ଶନିବାର ହେଉଥିବା କ୍ଲାସରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମୟ ରହିବ।ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲରୁ ଶିଖିବେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ସଚେତନତା କରିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ମନିଟର କରିବେ ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସ ଦାୟିତ୍ବ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ। ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତ ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଫଳରେ ଧିରେ ଧିରେ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପିଲା ଦ୍ବାରା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ସଚେତନତା ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। "
ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଲବ ତିଆରି କରାଯିବ:
ଏନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା IPS ଅମିତାଭ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର NCCକୁ ନେଇ ରକ୍ଷକ କାର୍ଯକ୍ରମ ବର୍ଷେ ହେବ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଥିରେ 12ହଜାର ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଆମର ଦାୟିତ୍ବ ଆମେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା କରିବା।
ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ ୫ବର୍ଷର ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ :
୨୦୨୪ରେ ୧୨୩୭୫ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୬୧୪୨ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ
୨୦୨୩ରେ ୧୧୯୯୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫୭୩୯ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ
୨୦୨୨ରେ୧୧୬୬୩ ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫୪୬୭ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ
୨୦୨୧ରେ ୧୦୯୮୪ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫୦୮୧ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି ସହ ସ୍ଲୋଗାନ କରିବା କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ ଲିଖନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।
ହେଲମେଟ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ,ତିନିଜଣିଆ ଡ୍ରାଇଭକୁ ନା ଓ ଗାଡି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲା ମନା ସଚେତନା କରିବା ।
ସ୍କୁଲ ପାଖାଆଖରେ ରାସ୍ତାର ଫଳକ ବା ବୋର୍ଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଓ ଜାଣିବା କଣ ସୂଚନା । ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଓ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ବ ଗାଁର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା, ଧିରେ ଗାଡି ଚାଳନା ନେଇ ଅବଗତ କରାଇବା।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ କିପରି ଦେବା , ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରାଇବା ଓ ସହଯୋଗ କରିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପାଦ ଚଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବଗତ କରାଇବା ଓ ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ ବା ଗାଡି ଚାଳନା ଲେନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇ ଅବଗତ କରିବା
ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପିଲାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଭିଭାବକ ଏକାଠି କରିବା ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ମିଶି ଘର ଲୋକ ଓ ପାଖ ପଡିଶାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା।
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବେଗ ପ୍ରତି ସଚେତନତ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଧିରେ ବେଗକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଓ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ।
ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଡେମୋ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପରଖିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଏଥିସହ ସେଫଟି ଓ୍ବିକ ପାଳନ ସହ ଏହାର କାର୍ଯକ୍ରମକୁ ଜାଣିବା ବୁଝିବା କର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।
ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏନେଇ ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବା । ପିଲାଙ୍କ ମତାମତ ଓ ଶିକ୍ଷାକ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ଓ ଉପଦେଶକୁ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା
ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମାସରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ପୋଷ୍ଟର ଜରିଆରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା । ସେନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତାକୁ ତିଆରି କରିବା ।
ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ ନେଇ ସଚେତନତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଡକ୍ରସ ଭବନ ଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସ୍କୁଲରେ ରେଡକ୍ରସ ଦାୟିତ୍ବରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାକି ଏକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ନେଇ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।
