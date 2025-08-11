ETV Bharat / state

ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ପିଲା, SIOS ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରେ ପଢିବେ ପାଠ - SCHOOL DROPOUT STUDENTS

ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ ପିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତୟାରୀ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read


ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା । ବିଶେଷ କରି ୧୪ ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରପ୍‌ଆଉଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି । ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ଭେରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ।



ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ-
ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସର୍ଭେରେ ଚିହ୍ନିତ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଶତପ୍ରତିଶତ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

୧୪ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଡ୍ରପ ଆଉଟ-
ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା’ ଅଭିଯାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ୦ ରୁ ୧୮ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କରାଯାଇଥିଲା । ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ୧୪ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ନାମଲେଖା ଏସ୍‌ଆଇଓଏସ୍‌ରେ ହେବ ।

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନଥିବା ସମସ୍ତ ବାଳିକା, ମହିଳା, ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବପିଢ଼ି, କାମ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା, ଏସସି, ଏସ୍‌ଟି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅବହେଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଆଇଓଏସ୍‌ ଖୋଲାଯାଇଛି ।

ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ୧୪ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଜିଲା ଏସଆଇଓଏସ୍‌ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର‌େ‌ର ନାମଲେଖା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ ସାର୍ଟିିଫିକେଟ (ଏସଓଏସସି) ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଚିହ୍ନିତ ପିଲାଙ୍କ ଶତପ୍ରତିଶତ ନାମଲେଖା ଏସଆଇଓଏସ୍‌ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ କରିବାକୁ ଜିଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସଠିକ୍ କାଉନସେଲିଂ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୋର୍ଟାଲରେ ସଦ୍ୟତମ କରାଯିବ ।



ଏହାସହ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଭଳି ଏସଆଇଓଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ସାଇନେଜ୍ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ସ୍ଥାୟୀ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲାଗିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସ୍‌ଆଇଓଏସ୍‌ ପାଇଁ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ରୁମ୍‌ ଏବଂ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବୋର୍ଡରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ବିଳମ୍ବିତ ନାମଲେଖା ପାଇଁ କୌଣସି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପିସିପି କ୍ଲାସଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ । ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପରିବ‌େ‌ର୍ତ୍ତ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପିସିପିରେ ୩୦ କ୍ଲାସ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିସିପି କ୍ଲାସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏସଆଇଓଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରି ପିସିପି କ୍ଲାସଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଟ୍ୟୁଟର ମାର୍କଡ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ (ଟିଏମଏ) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଣିକି ରହିବେ 'ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ' ସଂଯୋଜିକା - SHAKTISHREE IN HIGHER EDUCATION



ଏନେଇ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କହିଛି, "ଅନେକ ସ୍କୁଲ ରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏପଟେ ପିଲାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥିବା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ଅଧା ରୁ ପାଠ ଛାଡୁ ଛନ୍ତି ।"

ଏପଟେ ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଡ୍ରପ ଆଉଟ କେବଳ ଏବକାର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ ପୁରୁଣା । ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ପିଲା ହେଉଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବାରେ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ମିଳୁନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ । ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହେଉଁଛନ୍ତି । ସରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ମାଗଣା ସୁବିଧା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପ ହେବେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରନ୍ତି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର


