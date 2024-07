ETV Bharat / state

'ବୋଲ୍ ବମ୍-ହର୍ ହର୍ ବମ୍' ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ଶୈବପୀଠ - SAWAN MONTH 2024

SAWAN MONTH START HUGE CROWD OF DEVOTEES IN LORD SHIVA TEMPLE FOR JALAVISEKH IN ODISHA ( ETV Bharat Odisha )