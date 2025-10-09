ETV Bharat / state

ଅର୍କିଡ ଗବେଷଣାରେ ଶରତଙ୍କ 57 ବର୍ଷ; ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି 14 ପ୍ରଜାତି

ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

Orchidologist Sarat Chandra Mishra
Orchidologist Sarat Chandra Mishra (ETV BHARAT ODISHA)
ସ୍ପୋଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅର୍କିଟ ଫୁଲ... ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଓ ବଜାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା । ଗଛରୁ ଏହାକୁ ଛିଡାଇ ଆଣିବା ପରେ ଅଧିକ ଦିନ ତାଜା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ରାଜ୍ୟର ଶିମିଳିପାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ରେବଣା ଫରେଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା, ଗଜପତି ମଗେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଅର୍କିଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଓଡ଼ିଶାରେ 150 ପ୍ରକାରର ଅର୍କିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ ସର୍ବାଧିକ 100 ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ 12 ଟି ଅର୍କିଡ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍କିଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର । 1968 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 57 ବର୍ଷ ହେବ ଅର୍କିଡ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି 14 ପ୍ରକାର ଅର୍କିଡ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଶରତ । ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଅର୍କିଡକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପଢନ୍ତୁ...

Orchidologist Sarat Chandra Mishra (ETV BHARAT ODISHA)

କିଏ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ?

ଡ଼ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଅର୍କିଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଭାରତରେ ଅର୍କିଡ, ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍କିଡର ବହୁଳ ଅଧୟନ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଶରତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏହାର ବିରଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍କିଡ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇଛି । ଅର୍କିଡ ପ୍ରଜାତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସନ ପାଇଁ 57 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି
ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି (ETV BHARAT ODISHA)

କେବେଠୁ ଅର୍କିଟ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ?

ଅର୍କିଡକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ 1968 ମସିହାରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଡ ଶରତ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ବହୁତ କମ କାମ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, " 1968 ମସିହାରୁ କୋରାପୁଟରେ ଅର୍କିଟ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । 57 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ବଡ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ଭଲ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଏକା ଶିମିଲିପାଳରେ 100 ଅର୍କିଟ ଅଛି । ଜଳବାୟୁ ସୂଚକ ହେଉଛି ଅର୍କିଟ । ଯଦି କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍କିଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହା ସୁସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍କିଡ ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଶିମିଳିପାଳରେ 100 ଅର୍କିଡ ରହିଛି ।

57 ବର୍ଷ ଧରି ଅର୍କିଡ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର
57 ବର୍ଷ ଧରି ଅର୍କିଡ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର (ETV BHARAT ODISHA)

କେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍କିଟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଶରତ?

ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଭାରତର ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ବୁଲିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆଶାମ, କେରଳ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକ୍କିମ, ଅଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ମୁଁ ଯାଇଛି । ମୁଁ 14ଟା ଅର୍କିଟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଓ ଗୋଟିଏ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ବାକି 12ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ନନ୍ଦନକାନରରେ ଗୋଟିଏ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଅଛି । ସେଠାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମ ଏକ ଅର୍କିଡ ଗାର୍ଡେନ କରିଛୁ । ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଇନବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ।

orchid
orchid (ETV BHARAT ODISHA)

କାହିଁକି ଅର୍କିଟ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ?

Orchidologist Sarat Chandra Mishra
Orchidologist Sarat Chandra Mishra (ETV BHARAT ODISHA)

ଅର୍କିଡ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୁଣ୍ଣ କାରଣ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଅର୍କିଡ ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ ଯଦି ଅର୍କିଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହା ସୁସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ । ଯାହା କ୍ଳାଇମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଭାବରେ ରହିଥାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅର୍କିଡ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଯେ ଅର୍କିଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା । ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗବେଷଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

orchid
orchid (ETV BHARAT ODISHA)

ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି :

ସମସ୍ତ ଅର୍କିଡରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି । ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଅର୍କିଡରୁ ଅନେକ ବ୍ରିଡିଂ ହୋଇପାରୁଛି । ହାରାହାରି ଏକ ଲକ୍ଷ ବ୍ରିଡିଂ ଅର୍କିଡ ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଯାହା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ । ଏହା ତୃଣଜାତୀୟ ଗଛ । ଏହି ଗଛ ଲତା ପରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିକି ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରେ ।

ବଜାର ଚାଦିହା ଅଧିକ:

ଅର୍କିଡର ବଜାର ଚାଦିହା ବହୁତ ଭଲ । କାହିଁକିନା ଏହି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ତାଜା ଦେଖାଯିବ । ଫୁଲ ତୋଡାରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିପାରେ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି । ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍କିଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ।

ଭାରତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ:

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏବେ 150 ପ୍ରକାର ଅର୍କିଡ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ 80 ଟି ଥିଲା । ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଭାରତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶାମ, ମଣିପୁର, ସିକ୍କିମ ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସେଇଠି ଏହା ଅଧିକ ଫୁଟେ ।

ଅର୍କିଟ ଫୁଲ ଉପରେ 5ଟି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି:

ଅର୍କିଟ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର 5ଟି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି,

2004ରେ ଅର୍କିଡ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା

2007ରେ ଅର୍କିଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ: ଏ ଗ୍ଲିପେସ

2014ରେ ଅର୍କିଡ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା: ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ

2019ରେ ଅର୍କିଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ: ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ ଓ 2022 ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଆଜିକାଲି ଅର୍କିଟ ଗବେଷଣା ଅଧିକ ମନଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି । ଯେହେତୁ ଏହାର ଅନୁରୂପରେ ଚାକିରି କିଛିନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଗବେଷଣାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା, ଧିରେ ଧିରେ ଏହାର ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ।

ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କେବଳ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏହାର ବିରଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍କିଡ ଯଥା Cirrhopetalum panigrahianum, Eria meghasaniensis, Lipans espeevijit, Habenaria panigrahiana ଏବଂ ଏହାର ଭେରାଇଟ (H. panigrahiana var, paroiloba) ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଓଡିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେ ଅର୍କିଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ବାସସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନଟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ 2025 ମହାସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

