ଅର୍କିଡ ଗବେଷଣାରେ ଶରତଙ୍କ 57 ବର୍ଷ; ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି 14 ପ୍ରଜାତି
ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ପୋଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅର୍କିଟ ଫୁଲ... ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଓ ବଜାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା । ଗଛରୁ ଏହାକୁ ଛିଡାଇ ଆଣିବା ପରେ ଅଧିକ ଦିନ ତାଜା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ରାଜ୍ୟର ଶିମିଳିପାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ରେବଣା ଫରେଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା, ଗଜପତି ମଗେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଅର୍କିଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଓଡ଼ିଶାରେ 150 ପ୍ରକାରର ଅର୍କିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ ସର୍ବାଧିକ 100 ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ 12 ଟି ଅର୍କିଡ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍କିଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର । 1968 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 57 ବର୍ଷ ହେବ ଅର୍କିଡ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି 14 ପ୍ରକାର ଅର୍କିଡ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଶରତ । ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଅର୍କିଡକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପଢନ୍ତୁ...
କିଏ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ?
ଡ଼ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଅର୍କିଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଭାରତରେ ଅର୍କିଡ, ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍କିଡର ବହୁଳ ଅଧୟନ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଶରତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏହାର ବିରଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍କିଡ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇଛି । ଅର୍କିଡ ପ୍ରଜାତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସନ ପାଇଁ 57 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
କେବେଠୁ ଅର୍କିଟ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ?
ଅର୍କିଡକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ 1968 ମସିହାରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଡ ଶରତ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ବହୁତ କମ କାମ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, " 1968 ମସିହାରୁ କୋରାପୁଟରେ ଅର୍କିଟ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । 57 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ବଡ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ଭଲ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଏକା ଶିମିଲିପାଳରେ 100 ଅର୍କିଟ ଅଛି । ଜଳବାୟୁ ସୂଚକ ହେଉଛି ଅର୍କିଟ । ଯଦି କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍କିଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହା ସୁସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍କିଡ ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଶିମିଳିପାଳରେ 100 ଅର୍କିଡ ରହିଛି ।
କେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍କିଟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଶରତ?
ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଭାରତର ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ବୁଲିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆଶାମ, କେରଳ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକ୍କିମ, ଅଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ମୁଁ ଯାଇଛି । ମୁଁ 14ଟା ଅର୍କିଟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଓ ଗୋଟିଏ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ବାକି 12ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ନନ୍ଦନକାନରରେ ଗୋଟିଏ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଅଛି । ସେଠାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମ ଏକ ଅର୍କିଡ ଗାର୍ଡେନ କରିଛୁ । ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଇନବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ଅର୍କିଟ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଅର୍କିଡ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୁଣ୍ଣ କାରଣ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଅର୍କିଡ ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ ଯଦି ଅର୍କିଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହା ସୁସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ । ଯାହା କ୍ଳାଇମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଭାବରେ ରହିଥାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅର୍କିଡ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଯେ ଅର୍କିଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା । ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗବେଷଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି :
ସମସ୍ତ ଅର୍କିଡରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି । ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଅର୍କିଡରୁ ଅନେକ ବ୍ରିଡିଂ ହୋଇପାରୁଛି । ହାରାହାରି ଏକ ଲକ୍ଷ ବ୍ରିଡିଂ ଅର୍କିଡ ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଯାହା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ । ଏହା ତୃଣଜାତୀୟ ଗଛ । ଏହି ଗଛ ଲତା ପରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିକି ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରେ ।
ବଜାର ଚାଦିହା ଅଧିକ:
ଅର୍କିଡର ବଜାର ଚାଦିହା ବହୁତ ଭଲ । କାହିଁକିନା ଏହି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ତାଜା ଦେଖାଯିବ । ଫୁଲ ତୋଡାରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିପାରେ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି । ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍କିଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ।
ଭାରତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏବେ 150 ପ୍ରକାର ଅର୍କିଡ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ 80 ଟି ଥିଲା । ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଭାରତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶାମ, ମଣିପୁର, ସିକ୍କିମ ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସେଇଠି ଏହା ଅଧିକ ଫୁଟେ ।
ଅର୍କିଟ ଫୁଲ ଉପରେ 5ଟି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି:
ଅର୍କିଟ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର 5ଟି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି,
2004ରେ ଅର୍କିଡ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା
2007ରେ ଅର୍କିଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ: ଏ ଗ୍ଲିପେସ
2014ରେ ଅର୍କିଡ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା: ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ
2019ରେ ଅର୍କିଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ: ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ ଓ 2022 ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଆଜିକାଲି ଅର୍କିଟ ଗବେଷଣା ଅଧିକ ମନଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି । ଯେହେତୁ ଏହାର ଅନୁରୂପରେ ଚାକିରି କିଛିନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଗବେଷଣାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା, ଧିରେ ଧିରେ ଏହାର ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ।
ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କେବଳ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏହାର ବିରଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍କିଡ ଯଥା Cirrhopetalum panigrahianum, Eria meghasaniensis, Lipans espeevijit, Habenaria panigrahiana ଏବଂ ଏହାର ଭେରାଇଟ (H. panigrahiana var, paroiloba) ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଓଡିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେ ଅର୍କିଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ବାସସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନଟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ 2025 ମହାସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
