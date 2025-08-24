ETV Bharat / state

ଢୋଲ,ମହୁରୀ ତାଳେ ତାଳେ ବିଭୋର ଘୁଙ୍ଗୁର: ନୂଆଁଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମସଗୁଲ କଳାକାର - NUAKHAI FESTIVAL

ନୂଆଁଖାଇ...ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ l ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ପର୍ବ l ଏହା ସହ ଜଡିତ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚଳଣି l

Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 24, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read

ସମ୍ବଲପୁର: ନୂଆଁଖାଇ...ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ l ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ପର୍ବ l ଏହା ସହ ଜଡିତ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚଳଣି l ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଆଡେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ଜମିଥାଏ l ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରୁପ ଗୁଡିକ ଏବେ ରିହେଲସେଲ ଆରଂଭ କରିଦେଲେଣି l କାରଣ ଆଗକୁ ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବେ l ଆଉ ନୁଆଁଖାଇ ପରେ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କଳାକାର l

ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଫୁରସତ ନାହିଁ

Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharat)

ନୁଆଁଖାଇରେ ଲୋକକଳା ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ l କାରଣ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି କଳାକାରମାନେ ହିଁ ନୂଆଁଖାଇ ଗୀତ ସହ ରସରକେଳି, ଡାଲଖାଇ, ମାଏଲା ଜଡ଼, ଢାପ,ଝୁମେର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି l ଯେମିତି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ତଅଁଳାପଡା ସ୍ଥିତ "ଲହରୀ" ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବାଜି ଉଠେ ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା, ଝାଞ୍ଚ ଓ ମହୁରୀ ପରି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ l ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମର ଅଭ୍ୟାସରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି ପେସାଦାର ଯୁବ କଳାକାରମାନେ l

Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bhubaneswar)

ଚାଲିଛି ଡାଲଖାଇ, ରଙ୍ଗବତୀ, ଜାଇଫୁଲ ନାଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି

Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharat)
"ଲହରୀ " ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଯୁବ କଳାକାର ସଂଗୀତା ଭୋଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ‘ଆଗକୁ ନୂଆଁଖାଇ ଆସୁଛି l ନୂଆଁଖାଇ ପରେ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା, ଓଡିଶା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟ ଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ l ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଲଖାଇ, ରଙ୍ଗବତୀ, ନୁଆଁଖାଇ,ନଚନିଆଁ, ବଜନିଆଁ, ଜାଇ ଫୁଲ ଆଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ l ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସୀମିତ ଜାଗାରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେଉଥିଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି l ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ଥାନକୁ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ l ଏପରିକି ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି l ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳାରେ କିଛି ଆଧୁନିକତା ଆସିଛି । ତେବେ ଆମେ ଏବେ ବି ଏହାର ମୌଳିକତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ l ଏହା ସହ ଆମେ ନୁଆଁଖାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କାରଣ ଏହା ଆମପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସମୟ l ଏହା ସହ ଏହା ଆମ ଭଳି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି l
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Ettv Bharat)

'ନିଶା ସହ ପେଷା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ'

Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharaat)
ଠିକ ସେହିପରି" ଲହରୀ ' ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବ କଳାକାର ସୁମିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି"ନୁଆଁଖାଇ ଆସିଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନୁଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଓ ତାପରେ ଘରେ ଘରେ, ପୁରେ ପୁରେ ଲୋକେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି l ସେହିଭଳି ଜଣେ କଳାକାର ନୂଆଁଖାଇ ସରିଲା ପରେ ସେ ଚାହିଁଥାଏ ନିଜର ନାଚ ଓ ଗୀତକୁ କିପରି ନୁଆଁ ନୁଆଁ ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଷଣ କରିବ l ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଖୁସିର ମଉକା ହୋଇଥାଏ l ତେଣୁ ସବୁ କଳାକାର ନୂଆଁଖାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି l ନୂଆଁଖାଇରେ ଆମ ନିଶା ସହ ପେସା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ l
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharat)
ଏବେ ନୁଆଁ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି l ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକରେ ସମ୍ବଲପୁରର କଳାକାରମାନେ ନିଜ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ବିଦେଶ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି l
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharat)

ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୁଏ

ନୁଆଁଖାଇ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକଗୀତ ଗାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦୋରା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ. ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରଂଭ ହୋଇଥାଏ ନୂଆଁଖାଇରୁ l ଯେହେତୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନୁଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ଦିନରୁ ଆମେ ଆମର ନାଚଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳନ ହେଉଛି l ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ମୁମ୍ବାଇ ପରି ସହର ସହ ଦୁବାଇରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି l ଫଳରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର କଳାକାର ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେବା ସହ କଳାକାରମାନେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି l


ତେବେ ଏହି କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁଭଳି ରୋଜଗାର ପାଇବା କଥା ତାହା ମିଳି ପାରୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି "ଲହରୀ" ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଡ଼.ମୋହିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ l ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନୁଆଁଖାଇ ପରେ ପରେ ଆମେ 70 ରୁ 80 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ l ଆମର "ଲହରୀ" ଅନୁଷ୍ଠାନ ର କଳାକାରମାନେ 2023 ରେ ଆବୁଧାବି ଓ 2024 ରେ ଦୁବାଇକୁ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ l ତେବେ ଏହି କଳା ପରିବେଷଣ ଆମର ନିଶା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ ।. ଏଥିରେ ସେହିଭଳି ରୋଜଗାର ନାହିଁ l ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକ କଳାକାର, ତେଣୁ ଆମକୁ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେତେଟା ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ l ତେବେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଂଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କାମ କରୁଛୁ l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୯ ମାସରେ ୯୧୧ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ନେଲେ ଶପଥ, ସହଜ ହେବ ବିପର୍ଯୟ ମୁକାବିଲା, ଆସୁଛି ଆପ୍ - FIREMEN TAKE OATH

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 1.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ; ଗିରଫ ହେଲେ କଟକ ସିଡିଏମଓ ଅଫିସର କିରାଣୀ - CUTTACK VIGILANCE RAID

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର


ସମ୍ବଲପୁର: ନୂଆଁଖାଇ...ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ l ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ପର୍ବ l ଏହା ସହ ଜଡିତ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚଳଣି l ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଆଡେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ଜମିଥାଏ l ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରୁପ ଗୁଡିକ ଏବେ ରିହେଲସେଲ ଆରଂଭ କରିଦେଲେଣି l କାରଣ ଆଗକୁ ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବେ l ଆଉ ନୁଆଁଖାଇ ପରେ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କଳାକାର l

ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଫୁରସତ ନାହିଁ

Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharat)

ନୁଆଁଖାଇରେ ଲୋକକଳା ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ l କାରଣ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି କଳାକାରମାନେ ହିଁ ନୂଆଁଖାଇ ଗୀତ ସହ ରସରକେଳି, ଡାଲଖାଇ, ମାଏଲା ଜଡ଼, ଢାପ,ଝୁମେର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି l ଯେମିତି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ତଅଁଳାପଡା ସ୍ଥିତ "ଲହରୀ" ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବାଜି ଉଠେ ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା, ଝାଞ୍ଚ ଓ ମହୁରୀ ପରି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ l ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମର ଅଭ୍ୟାସରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି ପେସାଦାର ଯୁବ କଳାକାରମାନେ l

Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bhubaneswar)

ଚାଲିଛି ଡାଲଖାଇ, ରଙ୍ଗବତୀ, ଜାଇଫୁଲ ନାଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି

Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharat)
"ଲହରୀ " ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଯୁବ କଳାକାର ସଂଗୀତା ଭୋଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ‘ଆଗକୁ ନୂଆଁଖାଇ ଆସୁଛି l ନୂଆଁଖାଇ ପରେ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା, ଓଡିଶା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟ ଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ l ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଲଖାଇ, ରଙ୍ଗବତୀ, ନୁଆଁଖାଇ,ନଚନିଆଁ, ବଜନିଆଁ, ଜାଇ ଫୁଲ ଆଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ l ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସୀମିତ ଜାଗାରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେଉଥିଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି l ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ଥାନକୁ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ l ଏପରିକି ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି l ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳାରେ କିଛି ଆଧୁନିକତା ଆସିଛି । ତେବେ ଆମେ ଏବେ ବି ଏହାର ମୌଳିକତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ l ଏହା ସହ ଆମେ ନୁଆଁଖାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କାରଣ ଏହା ଆମପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସମୟ l ଏହା ସହ ଏହା ଆମ ଭଳି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି l
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Ettv Bharat)

'ନିଶା ସହ ପେଷା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ'

Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharaat)
ଠିକ ସେହିପରି" ଲହରୀ ' ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବ କଳାକାର ସୁମିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି"ନୁଆଁଖାଇ ଆସିଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନୁଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଓ ତାପରେ ଘରେ ଘରେ, ପୁରେ ପୁରେ ଲୋକେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି l ସେହିଭଳି ଜଣେ କଳାକାର ନୂଆଁଖାଇ ସରିଲା ପରେ ସେ ଚାହିଁଥାଏ ନିଜର ନାଚ ଓ ଗୀତକୁ କିପରି ନୁଆଁ ନୁଆଁ ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଷଣ କରିବ l ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଖୁସିର ମଉକା ହୋଇଥାଏ l ତେଣୁ ସବୁ କଳାକାର ନୂଆଁଖାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି l ନୂଆଁଖାଇରେ ଆମ ନିଶା ସହ ପେସା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ l
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharat)
ଏବେ ନୁଆଁ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି l ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକରେ ସମ୍ବଲପୁରର କଳାକାରମାନେ ନିଜ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ବିଦେଶ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି l
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai
Sambalpuri folk artist started preparation for Nuakhai (Etv Bharat)

ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୁଏ

ନୁଆଁଖାଇ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକଗୀତ ଗାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦୋରା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ. ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରଂଭ ହୋଇଥାଏ ନୂଆଁଖାଇରୁ l ଯେହେତୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନୁଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ଦିନରୁ ଆମେ ଆମର ନାଚଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳନ ହେଉଛି l ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ମୁମ୍ବାଇ ପରି ସହର ସହ ଦୁବାଇରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି l ଫଳରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର କଳାକାର ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେବା ସହ କଳାକାରମାନେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି l


ତେବେ ଏହି କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁଭଳି ରୋଜଗାର ପାଇବା କଥା ତାହା ମିଳି ପାରୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି "ଲହରୀ" ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଡ଼.ମୋହିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ l ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନୁଆଁଖାଇ ପରେ ପରେ ଆମେ 70 ରୁ 80 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ l ଆମର "ଲହରୀ" ଅନୁଷ୍ଠାନ ର କଳାକାରମାନେ 2023 ରେ ଆବୁଧାବି ଓ 2024 ରେ ଦୁବାଇକୁ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ l ତେବେ ଏହି କଳା ପରିବେଷଣ ଆମର ନିଶା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ ।. ଏଥିରେ ସେହିଭଳି ରୋଜଗାର ନାହିଁ l ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକ କଳାକାର, ତେଣୁ ଆମକୁ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେତେଟା ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ l ତେବେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଂଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କାମ କରୁଛୁ l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୯ ମାସରେ ୯୧୧ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ନେଲେ ଶପଥ, ସହଜ ହେବ ବିପର୍ଯୟ ମୁକାବିଲା, ଆସୁଛି ଆପ୍ - FIREMEN TAKE OATH

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 1.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ; ଗିରଫ ହେଲେ କଟକ ସିଡିଏମଓ ଅଫିସର କିରାଣୀ - CUTTACK VIGILANCE RAID

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର


For All Latest Updates

TAGGED:

NUAKHAI IN SAMBALPURSAMBALPURI FOLK ARTISTWESTERN ODISHA FESTIVAL NUAKHAINUAKHAI FESTIVAL

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.