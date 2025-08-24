ସମ୍ବଲପୁର: ନୂଆଁଖାଇ...ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ l ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ପର୍ବ l ଏହା ସହ ଜଡିତ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚଳଣି l ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଆଡେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ଜମିଥାଏ l ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରୁପ ଗୁଡିକ ଏବେ ରିହେଲସେଲ ଆରଂଭ କରିଦେଲେଣି l କାରଣ ଆଗକୁ ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବେ l ଆଉ ନୁଆଁଖାଇ ପରେ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କଳାକାର l
ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଫୁରସତ ନାହିଁ
ନୁଆଁଖାଇରେ ଲୋକକଳା ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ l କାରଣ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି କଳାକାରମାନେ ହିଁ ନୂଆଁଖାଇ ଗୀତ ସହ ରସରକେଳି, ଡାଲଖାଇ, ମାଏଲା ଜଡ଼, ଢାପ,ଝୁମେର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି l ଯେମିତି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ତଅଁଳାପଡା ସ୍ଥିତ "ଲହରୀ" ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବାଜି ଉଠେ ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା, ଝାଞ୍ଚ ଓ ମହୁରୀ ପରି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ l ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମର ଅଭ୍ୟାସରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି ପେସାଦାର ଯୁବ କଳାକାରମାନେ l
ଚାଲିଛି ଡାଲଖାଇ, ରଙ୍ଗବତୀ, ଜାଇଫୁଲ ନାଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି
'ନିଶା ସହ ପେଷା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ'
ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୁଏ
ନୁଆଁଖାଇ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକଗୀତ ଗାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦୋରା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ. ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରଂଭ ହୋଇଥାଏ ନୂଆଁଖାଇରୁ l ଯେହେତୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନୁଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ଦିନରୁ ଆମେ ଆମର ନାଚଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳନ ହେଉଛି l ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ମୁମ୍ବାଇ ପରି ସହର ସହ ଦୁବାଇରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି l ଫଳରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର କଳାକାର ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେବା ସହ କଳାକାରମାନେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି l
ତେବେ ଏହି କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁଭଳି ରୋଜଗାର ପାଇବା କଥା ତାହା ମିଳି ପାରୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି "ଲହରୀ" ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଡ଼.ମୋହିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ l ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନୁଆଁଖାଇ ପରେ ପରେ ଆମେ 70 ରୁ 80 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ l ଆମର "ଲହରୀ" ଅନୁଷ୍ଠାନ ର କଳାକାରମାନେ 2023 ରେ ଆବୁଧାବି ଓ 2024 ରେ ଦୁବାଇକୁ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ l ତେବେ ଏହି କଳା ପରିବେଷଣ ଆମର ନିଶା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ ।. ଏଥିରେ ସେହିଭଳି ରୋଜଗାର ନାହିଁ l ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକ କଳାକାର, ତେଣୁ ଆମକୁ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେତେଟା ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ l ତେବେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଂଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କାମ କରୁଛୁ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୯ ମାସରେ ୯୧୧ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ନେଲେ ଶପଥ, ସହଜ ହେବ ବିପର୍ଯୟ ମୁକାବିଲା, ଆସୁଛି ଆପ୍ - FIREMEN TAKE OATH
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 1.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ; ଗିରଫ ହେଲେ କଟକ ସିଡିଏମଓ ଅଫିସର କିରାଣୀ - CUTTACK VIGILANCE RAID
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର