ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ‘ବୋମା ମେଥଡ’ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ 115 ହରିଣ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି ମେଥଡ ? - sambalpur zoo deer translocation

ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ‘ବୋମା ମେଥଡ’ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ 115 ହରିଣ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି ମେଥଡ ? - sambalpur zoo deer translocation

By ETV Bharat Odisha Team



ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନା ରେ ମୋଟ 17 ଟି ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଚିଡିଆଖାନା କୁ ଅନେକ ନୁଆଁ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଆସିବାର ଅଛି l ଏନେଇ Central Zoo Authority and Ministry of Environment and Forest ଦ୍ୱାରା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି l ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେ 2 ମାସ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆ ଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା l ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳି ସାରିଛି l ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆ ଖାନରେ ଅନେକ ନୁଆଁ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ l ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି l

sambalpur zoo (ETV Bharat Odisha)





ତେବେ ଏହି ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ "ବୋମା ମେଥଡ଼" ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ l ଏହି ହରିଣ ମାନେ ଚିଡ଼ିଆ ଖାନା ର କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ ରୁ ଡେବିରିଗଡ଼ ର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମାସ କୁଆରେଣ୍ଟାଇନ ଏନକ୍ଲୋଜର ରେ ରଖାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଏନକ୍ଲୋଜର ତିଆରି ହୋଇ ସାରିଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବନି l ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରେ ରଖାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛି l ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଡେବିରିଗଡ଼ ଅଭୟରଣ୍ୟ ରେ ଆଗକୁ ତୃଣ ଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ l ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୁଆରେଣ୍ଟଟାଇନ ଏନକ୍ଲୋଜର 1.2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି l

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା କୁ ମହାବଳ ବାଘ ଓ ମଗର ଅଣାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳି ସାରିଛି ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି lଇଟିଭି ଭାରତ,ସମ୍ବଲପୁର