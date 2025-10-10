ETV Bharat / state

ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆବର୍ଜନାମୟ ସମ୍ବଲପୁର ସହର !

ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କୁଢ କୁଢ ଅଳିଆ ପଡିରହୁଛି । ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନାରେ SMC ଫେଲ୍‌ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।

Sambalpur Waste Management (ETV Bharat Odisha)
Sambalpur Waste Management ସମ୍ବଲପୁର: ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ ଅବା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼, ଭିଏସଏସ ମାର୍ଗ ଏନ.ଗୁହା ଲେନ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ କୁଢ କୁଢ ଆବର୍ଜନା । ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରି ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ । ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅତିଷ୍ଠ । ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାସିକ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକେ ।

ଆବର୍ଜନାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ 2014 ମସିହାରୁ ମହାନଗର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ସହରରେ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି l କାରଣ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆବର୍ଜନା ପଡିରହି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି l

ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା:

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗରରେ 41ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି l କିନ୍ତୁ ସହରର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମଇଳା, ଅଳିଆ, ଆବର୍ଜନା ପଡି ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ମହାନଗରର ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦିକୁ ଯାଇ ଶୁଖା ଓ ଓଦା ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି l କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି l

32ଟି ୱାର୍ଡର ଦାୟିତ୍ବ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହାତରେ:

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁକାନ୍ତ କର କୁହନ୍ତି, ‘ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ମହାନଗର ଘୋଷଣାକୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ l ସମ୍ବଲପୁରର 41ଟି ୱାର୍ଡରୁ ମାତ୍ର 9ଟି ୱାର୍ଡରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଏହାର ସଫେଇ ଓ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି l ବାକି ସବୁ ୱାର୍ଡରେ 2ଟି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାଁନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆବର୍ଜନା ପଡିରହିଛି l’

‘ସଠିକ୍‌ ଭାବେ ଆବର୍ଜନା ପୃଥକକରଣ ହେଉନି’

‘ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଆଉ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି l ତେବେ ଶୁଖିଲା ଓ ଓଦା ଆବର୍ଜନା ଯେଉଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୃଥକକରଣ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ l ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି l ଫଳରେ ଏହି ଆବର୍ଜନାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଖତ ତିଆରି କରିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ଏହା ସହ ବର୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାଁନ୍ତି l ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ କର

କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ପଡିରହୁଛି ?

ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼, ଭିଏସଏସ ମାର୍ଗ, ପୁରୁଣା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏନ.ଗୁହା ଲେନ ପରି ଅନେକ ଜନ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ଦିନବେଳା ରାସ୍ତା କଡରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ରିଂ ରୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡି ରହି ସହରର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।

‘ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍‌ରେ ପଡି ରହୁଛି ଅଳିଆ’

ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ହାଟପଡାର ସାବିତ୍ରୀ ସେଠୀ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁ l ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କଡ଼ରେ ଥିବା ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ତତ୍ପରତା ସହ ସଫେଇ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ରିଂ ରୋଡ଼ କଡରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ପଡି ରହୁଛି l ମହାନଗରର ଅଳିଆ ସଫା ଗାଡି ଆସି ଘର ଓ ଗଳି ଗୁଡିକର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନେଇକି ଯାଉଛି ତେବେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ଅଳିଆ ପଡିକି ରହୁଛି l ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କଡରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଫଳରେ ଅଳିଆ ପଡିକି ରହୁଛି l’

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ..

  • 41ଟି ୱାର୍ଡରୁ 9ଟି ୱାର୍ଡରେ ମହାନଗର ନିଗମ ନିଜେ ସଫେଇ ଓ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି l
  • ବାକି ସବୁ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 2 ଗୋଟି ଠିକା ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଏହି ସଫେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l
  • ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୈନିକ 196 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ l
  • ଏଥିପାଇଁ 120ଟି ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି l
  • ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ଗାଡି ଦୈନିକ ଥରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହା ଦୈନିକ 2 ଥର ଯାଇଥାଏ l
  • ଏହି ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ 9ଗୋଟି ୱେଲଥ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି l
  • ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 125 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଓଜନର ଆବର୍ଜନା ପ୍ରୋସେସିଂ ହୋଇଥାଏ ଓ ବାକି ସବୁ ଡ଼ମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ l
  • ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 2 ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 16ରେ ସରୁଛି l
  • ଏହା ପରେ ପୁଣି ଟେଣ୍ଡର ହେବ l ଏହି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ବେରେଜ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନୁଏଲ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ l
  • ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସବୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାସିକ ଅଢେଇ କୋଟିରୁ 3 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ l
କିପରି ହେଉଛି ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା କହିଲେ କମିଶନର:

ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ରେହାନ ଖତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଆମେ 2 ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ l ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫେଇ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା l ତେବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସଫେଇ ଗାଡିରେ ରଖିବାକୁ କହୁଛୁ l ଏହାସହ ସାନିଟାରି ଆଇଟମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ ଗାଡିରେ ଅଲଗା ବାକ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି l ଏହି ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ପରେ ୱେଲଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଉଛି l ସେଠାରେ ମଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ଓ ମେଟେରିଆଲ ରିକଭରୀ ଫେସିଲିଟି ପରି 2ଟି ୟୁନିଟ ରହୁଛି l ଏହି ୟୁନିଟରେ ଅଣା ଯାଉଥିବା ଆବର୍ଜନାରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଖତ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ସେଥିରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଓ ଯାହା ଖତ ତିଆରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା କରି ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି l’

ଆଗକୁ ଅଳିଆରୁ ହେବ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା "ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼" ସହ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅତି ଶ୍ରୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଏଥିରେ ସହରରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ଓଦା ଅଳିଆରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ ତିଆରି ହେବ l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିପିଆର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି l ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଦୈନିକ 100 ଟନର ଓଦା ଆବର୍ଜନାରୁ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

