ETV Bharat / state

ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ, ପରିବାର ଆଣିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ - VSSUT STUDENT DEATH

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ରାତି 10ଟାରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମୃତ ଭିସୁଟ ଛାତ୍ର । ରାତି 1ଟା ବେଳକୁ ମିଳିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ।

VSSUT Student Death
VSSUT Student Death (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read

VSSUT Student Death ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ । ଗତକାଲି ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିସି ବ୍ରିଜ ତଳୁ ଭିସୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସହପାଠୀ । ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର l ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଅଞ୍ଜନେୟ ଦାସ । ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ l ସେପଟେ ପରିବାରଲୋକେ ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ।



ପରିବାର ଆଣିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ:

VSSUT Student Death (ETV Bharat Odisha)
ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ମୃତ ଛାତ୍ର ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି l ପରିବାର ଲୋକେ ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ମୃତ ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କ ଦାଦା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁତୁରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ l ଏନେଇ ପୋଲିସ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ l ଏହା ଏକା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନା ଆଉ କିଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ସଠିକ ଭାବେ କରିବା ଦରକାର l’ ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସେ ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l
ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ
ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମୃତ୍ୟୁ:

‘ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନାମୂଳକ କଥା କହି ନାହାଁନ୍ତି l ଗତକାଲି ରାତି 10 ଟାରେ ଅଞ୍ଜନେୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଠିକଠାକ ଭାବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ l ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଗତରାତି 10 ଟାରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଆଳତୀକୁ ଭିଡିଓ କଲ କରି କାହିଁକି ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ l’ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦାଦା ।

ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ
ଏହି ସ୍ଥାନ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ (ETV Bharat Odisha)

ରାତି 10ଟାରେ ଠିକ୍‌ ଥିଲେ, ରାତି 1ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ତେବେ ରାତି 12ଟାରେ ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ମୋତେ ଫୋନ କରି ଅଞ୍ଜନେୟ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର କହି ବୁର୍ଲା ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ରାତି 1 ଟାରେ ପୁଣି ଫୋନ କରି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାର କହିଥିଲେ l ’ଏହା ପରେ ଆମେ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ l’

ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ
ଭିସୁଟ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ପୋଲିସ:

ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଏହି ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ l ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠେଇଛି ପୋଲିସ l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭିସୁଟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣୀ ମନା

ଜଳିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକା, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ବରଗଡ଼ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ

ଜୀବନ ନେଲା ଦେବଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ, ପାଣିରେ ବୁଡି ଭୀମସାରର 2 ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 3ଟି ଟିମ୍‌ ଗଠନ:

ବୁର୍ଲା SDPO ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 12ଟା ସମୟରେ କିଛି ଭିସୁଟ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ l ପରେ ଡାକ୍ତର ସେହି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ସେହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ଅଞ୍ଜନେୟ ଦାସ l ତେବେ ଆଜି ସେହି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି l ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ 3 ଟିମ ଗଠନ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି l ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ଭିସୁଟର କେତେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ, ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି l’

ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ
ବୁର୍ଲା SDPO ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦି (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଭିସୁଟ ‘ଡିନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର’ ରାକେଶ ରୋଶନ ଦାସ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରା ଯିବାରୁ କିଛି ବି ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ ଓ ସବୁକିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର କହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ l

VSSUT
VSSUT (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

VSSUT Student Death ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ । ଗତକାଲି ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିସି ବ୍ରିଜ ତଳୁ ଭିସୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସହପାଠୀ । ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର l ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଅଞ୍ଜନେୟ ଦାସ । ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ l ସେପଟେ ପରିବାରଲୋକେ ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ।



ପରିବାର ଆଣିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ:

VSSUT Student Death (ETV Bharat Odisha)
ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ମୃତ ଛାତ୍ର ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି l ପରିବାର ଲୋକେ ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ମୃତ ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କ ଦାଦା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁତୁରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ l ଏନେଇ ପୋଲିସ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ l ଏହା ଏକା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନା ଆଉ କିଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ସଠିକ ଭାବେ କରିବା ଦରକାର l’ ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସେ ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l
ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ
ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମୃତ୍ୟୁ:

‘ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନାମୂଳକ କଥା କହି ନାହାଁନ୍ତି l ଗତକାଲି ରାତି 10 ଟାରେ ଅଞ୍ଜନେୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଠିକଠାକ ଭାବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ l ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଗତରାତି 10 ଟାରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଆଳତୀକୁ ଭିଡିଓ କଲ କରି କାହିଁକି ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ l’ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦାଦା ।

ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ
ଏହି ସ୍ଥାନ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ (ETV Bharat Odisha)

ରାତି 10ଟାରେ ଠିକ୍‌ ଥିଲେ, ରାତି 1ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ତେବେ ରାତି 12ଟାରେ ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ମୋତେ ଫୋନ କରି ଅଞ୍ଜନେୟ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର କହି ବୁର୍ଲା ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ରାତି 1 ଟାରେ ପୁଣି ଫୋନ କରି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାର କହିଥିଲେ l ’ଏହା ପରେ ଆମେ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ l’

ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ
ଭିସୁଟ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ପୋଲିସ:

ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଏହି ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ l ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠେଇଛି ପୋଲିସ l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭିସୁଟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣୀ ମନା

ଜଳିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକା, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ବରଗଡ଼ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ

ଜୀବନ ନେଲା ଦେବଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ, ପାଣିରେ ବୁଡି ଭୀମସାରର 2 ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 3ଟି ଟିମ୍‌ ଗଠନ:

ବୁର୍ଲା SDPO ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 12ଟା ସମୟରେ କିଛି ଭିସୁଟ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ l ପରେ ଡାକ୍ତର ସେହି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ସେହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ଅଞ୍ଜନେୟ ଦାସ l ତେବେ ଆଜି ସେହି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି l ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ 3 ଟିମ ଗଠନ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି l ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ଭିସୁଟର କେତେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ, ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି l’

ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ
ବୁର୍ଲା SDPO ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦି (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଭିସୁଟ ‘ଡିନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର’ ରାକେଶ ରୋଶନ ଦାସ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରା ଯିବାରୁ କିଛି ବି ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ ଓ ସବୁକିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର କହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ l

VSSUT
VSSUT (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMBALPUR VSSUTVSSUT ENGINEERING STUDENT DEATHBURLA VSSUT UNIVERSITYBURLA FAMILY ALLEGES MURDERVSSUT STUDENT DEATH

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.