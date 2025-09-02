VSSUT Student Death ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ । ଗତକାଲି ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିସି ବ୍ରିଜ ତଳୁ ଭିସୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସହପାଠୀ । ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର l ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଅଞ୍ଜନେୟ ଦାସ । ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ l ସେପଟେ ପରିବାରଲୋକେ ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ।
ପରିବାର ଆଣିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ:
ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମୃତ୍ୟୁ:
‘ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନାମୂଳକ କଥା କହି ନାହାଁନ୍ତି l ଗତକାଲି ରାତି 10 ଟାରେ ଅଞ୍ଜନେୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଠିକଠାକ ଭାବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ l ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଗତରାତି 10 ଟାରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଆଳତୀକୁ ଭିଡିଓ କଲ କରି କାହିଁକି ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ l’ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦାଦା ।
ରାତି 10ଟାରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ରାତି 1ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ତେବେ ରାତି 12ଟାରେ ଅଞ୍ଜନେୟଙ୍କ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ମୋତେ ଫୋନ କରି ଅଞ୍ଜନେୟ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର କହି ବୁର୍ଲା ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ରାତି 1 ଟାରେ ପୁଣି ଫୋନ କରି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାର କହିଥିଲେ l ’ଏହା ପରେ ଆମେ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ l’
ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ପୋଲିସ:
ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଏହି ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ l ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠେଇଛି ପୋଲିସ l
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ:
ବୁର୍ଲା SDPO ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 12ଟା ସମୟରେ କିଛି ଭିସୁଟ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ l ପରେ ଡାକ୍ତର ସେହି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ସେହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ଅଞ୍ଜନେୟ ଦାସ l ତେବେ ଆଜି ସେହି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି l ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ 3 ଟିମ ଗଠନ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି l ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ଭିସୁଟର କେତେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ, ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି l’
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଭିସୁଟ ‘ଡିନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର’ ରାକେଶ ରୋଶନ ଦାସ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରା ଯିବାରୁ କିଛି ବି ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ ଓ ସବୁକିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର କହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ l
