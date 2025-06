ETV Bharat / state

ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ; ଆଜି ରାତିରେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା - SITAL SASTHI

Lord Shiva and mata Parvati marriage rituals held ( ETV BHARAT ODISHA )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 1, 2025 at 10:15 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 11:02 AM IST 2 Min Read

ସମ୍ବଲପୁର: ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠୀ l ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମ୍ବଲପୁରର ସମସ୍ତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଦେବ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l ଭୋର 4 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାହ ସକାଳ ସାଢେ 8 ଟା ଭିତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଝାଡୁଆପଡା ଲୋକନାଥ ବାବା, ମୁଦିପଡାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା, ବଡ଼ବାଜାରର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା, ଶଙ୍କର ମଠର ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ବାବା, ଠାକୁର ପଡାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାବାଲିବନ୍ଧା ସୋମନାଥ ବାବା, ଦୁର୍ଗାପାଲି ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଦେବ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l LORD SHIVA AND PARVATI MARRIAGE (ETV BHARAT ODISHA) ଆଜି ରାତିରେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭଯାତ୍ରା:

ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାତି 11ଟା ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭଯାତ୍ରା ବାହାରିବ । ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୁଗଲ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ସହ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ (ETV BHARAT ODISHA) ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାହାରିଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା:

ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ଟା ସମୟରେ ମହାଆଳତି ଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କନ୍ୟା ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା l ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳାକାର ଦଳ l ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ଦଳ l ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟରେ ନିଆରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା l ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ, ମର୍ଦଲର ଶବ୍ଦ ପରିବେଶକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରି ଦେଇଥିଲା l ରାତି 3 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା l ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠୀ (ETV BHARAT ODISHA) ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଶେଷ: ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 3 ଟାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । କନ୍ୟାପକ୍ଷ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାଟବରଣ, ମହା ଆଳତୀ, ଲବଣ ଚାମୁରୀ ନୀତି ସହ ମହାଦେବ କନ୍ୟା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ଭୋର 4 ଟାରୁ ଦେବ ବିବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ 8 ଟା ବେଳକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ: ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ (ETV BHARAT ODISHA) ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯିଏ କି ଜଗତ ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ମୋ ଘର କୁ ପୁତ୍ରୀ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି l ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାଦାନ ମହା ଦାନ ଅଟେ l ଆଉ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ କନ୍ୟାଦାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ କରିବା ଏକ ନିଆରା ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ l କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA) ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ (ETV BHARAT ODISHA) ଏଥର ଝାଡୁଆପଡା ଅରଣ୍ୟକ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କନ୍ୟା ପିତାମାତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ବିବାହରେ ସେ କନ୍ୟାଦାନ କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯିଏ କି ଜଗତ ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ମୋ ଘର କୁ ପୁତ୍ରୀ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି l ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାଦାନ ମହା ଦାନ ଅଟେ l ଆଉ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ କନ୍ୟାଦାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ କରିବା ଏକ ନିଆରା ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ lଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଝାଡୁଆପଡାର ଆରଣ୍ୟକ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଦେବ ବିବାହରେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ଷ୍ଟିଲ, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶିବ ବିବାହରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ସାମିଲ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି l ଏହା ଦେବ ବିବାହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତି ରେ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଭଳିଆ ଲାଗେ l ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଏବଂ କିନ୍ନର, ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା - TRANSGENDERS SAMBALPUR SITAL SASTHI

SAMBALPUR DEVINE MARRIAGE (ETV BHARAT ODISHA) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ: ସରିଲା ପତରପେଣ୍ଡି , କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ - SAMBALPUR SITAL SASTHI YATRA 2025 ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର







ସମ୍ବଲପୁର: ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠୀ l ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମ୍ବଲପୁରର ସମସ୍ତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଦେବ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l ଭୋର 4 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାହ ସକାଳ ସାଢେ 8 ଟା ଭିତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଝାଡୁଆପଡା ଲୋକନାଥ ବାବା, ମୁଦିପଡାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା, ବଡ଼ବାଜାରର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା, ଶଙ୍କର ମଠର ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ବାବା, ଠାକୁର ପଡାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାବାଲିବନ୍ଧା ସୋମନାଥ ବାବା, ଦୁର୍ଗାପାଲି ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଦେବ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l LORD SHIVA AND PARVATI MARRIAGE (ETV BHARAT ODISHA) ଆଜି ରାତିରେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭଯାତ୍ରା:

ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାତି 11ଟା ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭଯାତ୍ରା ବାହାରିବ । ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୁଗଲ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ସହ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ (ETV BHARAT ODISHA) ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାହାରିଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ଟା ସମୟରେ ମହାଆଳତି ଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କନ୍ୟା ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା l ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳାକାର ଦଳ l ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ଦଳ l ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟରେ ନିଆରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା l ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ, ମର୍ଦଲର ଶବ୍ଦ ପରିବେଶକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରି ଦେଇଥିଲା l ରାତି 3 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା l ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠୀ (ETV BHARAT ODISHA) ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଶେଷ: ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 3 ଟାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । କନ୍ୟାପକ୍ଷ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାଟବରଣ, ମହା ଆଳତୀ, ଲବଣ ଚାମୁରୀ ନୀତି ସହ ମହାଦେବ କନ୍ୟା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ଭୋର 4 ଟାରୁ ଦେବ ବିବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ 8 ଟା ବେଳକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ: ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ (ETV BHARAT ODISHA) ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯିଏ କି ଜଗତ ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ମୋ ଘର କୁ ପୁତ୍ରୀ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି l ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାଦାନ ମହା ଦାନ ଅଟେ l ଆଉ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ କନ୍ୟାଦାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ କରିବା ଏକ ନିଆରା ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ l କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA) ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ (ETV BHARAT ODISHA) ଏଥର ଝାଡୁଆପଡା ଅରଣ୍ୟକ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କନ୍ୟା ପିତାମାତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ବିବାହରେ ସେ କନ୍ୟାଦାନ କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯିଏ କି ଜଗତ ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ମୋ ଘର କୁ ପୁତ୍ରୀ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି l ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାଦାନ ମହା ଦାନ ଅଟେ l ଆଉ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ କନ୍ୟାଦାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ କରିବା ଏକ ନିଆରା ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ lଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଝାଡୁଆପଡାର ଆରଣ୍ୟକ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଦେବ ବିବାହରେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ଷ୍ଟିଲ, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶିବ ବିବାହରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ସାମିଲ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି l ଏହା ଦେବ ବିବାହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତି ରେ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଭଳିଆ ଲାଗେ l ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଏବଂ କିନ୍ନର, ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା - TRANSGENDERS SAMBALPUR SITAL SASTHI

SAMBALPUR DEVINE MARRIAGE (ETV BHARAT ODISHA) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ: ସରିଲା ପତରପେଣ୍ଡି , କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ - SAMBALPUR SITAL SASTHI YATRA 2025 ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର







Last Updated : June 1, 2025 at 11:02 AM IST