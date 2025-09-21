ETV Bharat / state

ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ?

ମହାଳୟାରେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀ । ଅଢେଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ବେଶରେ ରୁହନ୍ତି ସମଲେଶ୍ବରୀ ।

SAMALESWARI DHABALAMUKHI BESHA
SAMALESWARI DHABALAMUKHI BESHA
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 3:01 PM IST

Samaleswari Dhabalamukhi Besha ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ହେଉଛି ମହାଳୟା ତିଥି । ଆଜିର ଦିନରେ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଧବଳମୁଖୀ ବା ଗଙ୍ଗା ବେଶରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି l ବର୍ଷ ତମାମ ମା’ ସିନ୍ଦୂରମୁହିଁ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କେଵଳ ଆଜିର ଦିନରେ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି l ତେବେ ମା’ ଏହି ବେଶରେ ଅଢେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି l ପିତୃ ପକ୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରି ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ଦେବାର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି l

ମହାଳୟା ଅବସରରେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀ

ଧବଳମୁଖୀ ଦର୍ଶନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୂଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ:

ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମା’ଙ୍କ ଏହି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି l ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ
ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ


ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଭିଡ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଆଜି ଭୋର 4 ଟାରୁ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମାନେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ମା’ଙ୍କୁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସହ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା l ପରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଛଡା ଯାଇଥିଲା l ଆଜିର ଭିଡକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଓ ଧାଡି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା l ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା l ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l



ଧବଳମୁଖୀ ବେଶକୁ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ବି କୁହାଯାଏ:

ଆଜିର ଦିନରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ହେଉଛି ମହାଳୟା, ଆଜି ମା’ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି l ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ l ଆଜି ଭୋର 4ଟାରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିଲୁ ଓ ମା’ଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଲା ପରେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରେଇଥିଲୁ l ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ସହ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ l ଏହା ପରେ 5ଟା 15ରୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ l’

ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ
ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ

କାହିଁକି ହୁଏ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ?

‘ଆଜି ହେଉଛି ମହାଳୟ, ଏହା ପିତୃପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଅଟେ l ଆଉ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି l ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହିଛନ୍ତି l ସେଥିପାଇଁ ମା’ଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଅଟେ l ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ସାରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମା’ଙ୍କ ଏହି ବେଶ କରାଯାଇଛି l ମା’ଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ମାରିଲା ସହ ସମାନ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ l ଆସନ୍ତାକାଲି ମା’ ସରସ୍ବତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ’ ବୋଲି ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି l

ଭିଡ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି l ଆଜି ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 8 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି l ଏହା ସହ ସବୁ ଗାଡି ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଧାଡି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l

ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ
ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ

ଏହା ସହ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଛାଇ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କାର୍ପେଟ ବିଛା ଯାଇଛି l ଏହା ସହ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l’

ଅନ୍ୟପଟେ ମହାଳୟା ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ରିଂ ରୋଡ଼ର ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ସାମୁହିକ ତିଳ ତର୍ପଣର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

