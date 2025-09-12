ବଢୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ରେଙ୍ଗାଲିବାସୀ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା । ପ୍ରତିକାର ଦାବି କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
Published : September 12, 2025 at 3:35 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବଢୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହେଲେଣି ରେଙ୍ଗାଲିବାସୀ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ-10ରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଡୁଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଠେଲକୋଲୋଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇକ ଅଥବା ଖୋଲା କାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରଦୂଷଣ ଥିବାର ଅନୁଭୂତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଭିଜିବିଲିଟି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ନଜିର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଲିବାସୀ ।
'ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ'
ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାୟୁରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ର 100 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ପର ମିଟର କ୍ୟୁବ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଏଠାରୁ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି ।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କଳ କାରଖାନାର ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ତଥା ଟ୍ରକ ଗୁଡିକରେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶ ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜମା ଓ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ସହ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି । ତେବେ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାହା ହେଉ ନଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତେଣୁ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିବା କଥା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ ।"
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ସ୍ବୀକାର କଲେ ଅଧିକାରୀ :
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି," ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବଲପୁରର ଅଇଁଠାପାଲିରୁ ଠେଲକୋଲୋଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 10ରେ ବହୁ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଓ ଫ୍ଲାଏ ଆସ ବୋଝେଇ ଭାରୀଯାନ ଯାତାୟତ କରୁଛି । ତଥା ଏହି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିଥିବାରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 29-07-2025ରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡକୁ ଏକ ଚିଠି କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଡକାଯାଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଗତ 21-08-2025ରେ ଭୂଷଣ, ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ, ଅରିୟାନ ଇସ୍ପାତ ଓ ବିରାଜ ଷ୍ଟିଲ, ଆଦିତ୍ୟ ଆଳିମୁନିୟମ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ଓ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 20-08-2025ରେ ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମେସିନରେ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରାସ୍ତା ତଥା ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାକୁ ପେବର ବ୍ଲକ ବସେଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ନିଜ ନିଜ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାକୁ ନିଜେ ସଫାସୁତାର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓଏଫଡିସି ସହାୟତାରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରୋଧୀ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେସ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏହି ରାସ୍ତାର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ ଗୁଡିକରେ ବିନା କଭରରେ ଫ୍ଲାଏ ଆସ ତଥା କୋଇଲା ବୋଝେଇ ହେଉଛି ସେହି ଟ୍ରକଗୁଡିକ ଉପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନଜର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ବିନା କଭର ଦିୟା ମାଲବାହି ଟ୍ରକ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁ ଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି l "
ଇଟିଭି ଭାରତ,ସମ୍ବଲପୁର