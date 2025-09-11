ETV Bharat / state

ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୂଜାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ

ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ । ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୂଜା ଓ ଜନ ସଚେତନତାଧର୍ମୀ ତୋରଣ ତିଆରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ।

ପାର୍ବଣଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ
ପାର୍ବଣଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2025 at 4:55 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ । ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରେଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

ସହରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଆଦି ପାର୍ବଣ ଋତୁ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି ଓ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ସଦସ୍ଯ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଜନ ସଚେତନତାଧର୍ମୀ ତୋରଣ ତିଆରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:

ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂଜା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ଆଦି ବିଷୟକୁ ନେଇ ପୂଜା କମିଟିଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ l ଏହା ସହ ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଜନ ସଚେତନତାଧର୍ମୀ ତୋରଣ ତିଆରି ଉପରେ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କଟକଣା:
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ, ପୂଜା ସମୟରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକୁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ତଥା ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା ସମୟରେ ବାଣ, ଫୋଟକା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ l ଏହା ସହ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକର ସ୍ବେଚ୍ଚାସେବୀମାନେ ଅନୁଶାସନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଏସପି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦାଦାଗିରି କରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ନା ମାଗିବାକୁ ଏସପି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି l

ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ
ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୂଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ରେହାନ କ୍ଷତ୍ରୀ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଉପାୟରେ ପୂଜା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କମିଶନର କହିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଢୁକୁପଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ । ନାଳଗୁଡିକ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ପକେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ଏହା ସହ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ନିରବିଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ l

ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମୀ
ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମୀ (ETV Bharat Odisha)

ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:

ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଓ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ସଦସ୍ଯ
ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଓ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ସଦସ୍ଯ (ETV Bharat Odisha)
ଏହି ବୈଠକରେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିର ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇଯିବ, ତାହାର ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ପୂଜା ସମୟରେ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଵରେଇପାଲି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

