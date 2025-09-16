ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଡାର୍କ ନାଇଟ ଅପରେସନ, ଚାଲିଛି ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ
ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି 9 ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ ପୋଲିସ ।
Published : September 16, 2025 at 8:35 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 9:18 PM IST
Sambalpur Police Dark Night Operation, ସମ୍ବଲପୁର: ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଅପରାଧ ସଂଗଠିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଇଟ ଅପରେସନ । ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି 9 ଗୋଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି 9 ଟାରୁ 2 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ।
ସହର ଜଗିଛନ୍ତି ନାଇଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍:
ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଇଟ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ରାତି ସମୟରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସହରରେ 8 ଗୋଟି ନାଇଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟିମ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନକରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ରାତି 9 ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି । ରାତି ସମୟରେ ବୁଲା ବୁଲି କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକା ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାତିରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସୁଛି । ଏହି ସମୟରେ ଯେପରି ରାତିର ଅନ୍ଧାକାରର ଫାଇଦା ନେଇ କୌଣସି ଅପରାଧ ନଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଡାର୍କ ନାଇଟ ଅପରେସନ:
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ନୂଆଁଖାଇ ଠାରୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି । ଆଗକୁ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜା ଓ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ରହିଛି । ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି । ବହୁତ ଲୋକେ ଏବେ ରାତିରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । କେତେକ ଅସାମାଜିକ ଓ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଡାର୍କ ନାଇଟ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।"
ରାତିରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସାବଧାନ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କୁହା ଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ନାଇଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅପରେସନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେବା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଅପରାଧ ସଂଗଠିତ ହେଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଧରିବାରେ ସହଜ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କୁହା ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାତିରେ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ତାଗିଦ୍ କରାଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର