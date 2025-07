ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶଶି ପାଗଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ପୋଲିସ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 16 ମାସ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ଗିରଫ ହେବା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୁରା କାହାଣୀ କହିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନି । ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ । ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ (ETV BHARAT ODISHA) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କଣ ଥିଲା ? ଗତବର୍ଷ 2024 ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶାସନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଧାନପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୀରାକୁଦ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶଶି ପାଗଡ଼ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାପରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିଲା । ତଦନ୍ତର 16 ମାସ ପରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା l ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା l ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜର ମଫୁଲର ସହାୟତାରେ ମହିଳା ଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ପରେ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁବାଇକରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା l

ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ହୀରାକୁଦର ମହିଳା ଶଶି ପାଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନିଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଉଥିଲେ l ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ l କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନି ଟଙ୍କା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବ ବୋଲି କହି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଇକରେ ବସାଇ ସମ୍ବଲପୁର ରେମେଡ଼ ଛକ ଦେଇ ଅଇଁଠାପାଲି ଛକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଥିଲା l ସେଠାରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି କୌଣସି ଏକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସୁଛି କହି ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଫେରିଥିଲେ ଓ ଆସିକି ମହିଳାକୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ l " "ଏହା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନି ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜମାଦାରପାଲି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ମାଡମାରିଥିଲା l ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା l ଏହା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ଧରିଥିବା ମଫୁଲର ସହାୟତାରେ ମହିଳା ଙ୍କ ବେକ ଚିପି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା l ଏହା ପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଏକ ମାଚିସ ଆଣି ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା l "



ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 50 ରୁ 60 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ଆଖପାଖର ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଓ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଶେଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

