ସମ୍ବଲପୁର: ଆଉ ଦିନକ ପରେ ନୂଆଁଖାଇ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହର l ନୂଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାବନ୍ନ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ପରେ ନୂଆ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀ । ଏଥି ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେପଟେ ଘର ଛାଡି ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ବାହୁଡିଛନ୍ତି । ସହରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଲବଜାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନୂଆଁଖାଇ ହାଟ ବା ବଜାର ବସିଛି । ଯେଉଁଠି ପୂଜାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି ।
ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଘର ବାହୁଡା:
ନୂଆଁଖାଇ ଏକ ଏମିତି ପର୍ବ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ l ଏହା ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ l ତେଣୁ ନୂଆଁଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ରହିଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଫେରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବତୀ ସ୍ୱାତୀ କୁହନ୍ତି," ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ l ତେବେ ଆମ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଟେ l ତେଣୁ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ l ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ନୁଆଁଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କେତେ ବଡ଼ ପର୍ବ l ଏହି ପର୍ବରେ ଆମର ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଥାଉ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ l ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ତିଆରି କରିଥାଉ ଓ ବହୁତ ମଜା କରିଥାଉ l "
ନୂଆଁଖାଇ ବଜାରରେ ଭିଡ:
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଁଖାଇ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ l ଏହା ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ପର୍ବ l ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେଵଳ ଯେ କୃଷକ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଁରୁ ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକେ ପାଳନ କରନ୍ତି l ତେବେ ନୂଆଁଖାଇରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂଆ ଚାଉଳର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ l କିନ୍ତୁ ଏହା ସହରରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସହର ଲୋକେ ନୂଆ ଧାନକୁ ଗାଁରୁ ମଗେଇ ଥାନ୍ତି l ଅଥବା ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ସରିଆ ଧାନକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସହରକୁ ଆଣି ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ବସୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଲବଜାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହି ନୂଆଁଖାଇ ହାଟ ବା ବଜାର ବସିଛି l ଏଥିରେ ନୂଆ ଧାନ, ନୂଆ ଚାଉଳ, ସାରୁ ଶାଗ, ରାକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି l ଏହି ହାଟରୁ ଲୋକେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣା କିଣି କରୁଛନ୍ତି ।
କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମେନକିରା ବ୍ଲକର ଟିକବା ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପଣ୍ଡିତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନୂଆଁଖାଇ ନେଇ କୁହନ୍ତି," ଏହା ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ମୂଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ l ଏହି ପର୍ବରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ l ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ସରିଆ ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ l ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏହାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରକାରେ ବି ଖୋଜିକି ଘରକୁ ଅଣାଯାଏ l ଆଉ ଏହି ଧାନର ଚାଉଳରେ ଖୋଆ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ ନବାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ପୂଜା ପାଠ ହୋଇଥାଏ l ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନୁଆଁ ଖାଇବେ l ଏହା ହେଉଛି ନୂଆଁଖାଇ ର ପରମ୍ପରା l"
ନୁଆଁଖାଇ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ଝୁନୁବାଳା ତ୍ରିପାଠୀ କୁହନ୍ତି, "ନୂଆଁଖାଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଆଉ ଏହି ଦିନ ଚାଷୀ ମାନେ ନିଜର ଚାଷ କରିଥିବା ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳ କୁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପରେ ନୁଆଁଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ l ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକେ ପାଳନ କରନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନୁଆଁଖାଇ ହାଟକୁ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ l ଆମେ ନୂଆ ଧାନ, କୁରେଇ ପତ୍ର, ଖଲି, ଦନା, ସାରୁ ଶାଗ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ l ନୂଆଁଖାଇରେ ନୂଆ ଚାଉଳ ସହ ସାରୁ ଶାଗ ଲାଗି ଥାଏ l ତେଣୁ ନୂଆଁଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶାରେ ସାରୁ ଶାଗକୁ ଲୋକେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ l ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମତଭେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତି l ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ପଣା, ଖିରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ l ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଲୋକେ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବା ଜୁହାର କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି l ଏହାକୁ ଜୁହାର ଭେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ l ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ଏକାନ୍ତ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚନା କରି ରୁହନ୍ତି l ଏହା ପରେ ଉପର ବେଳା ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌତୁକିଆ ଖେଳକୁଦରେ ଭାବ ନିଅନ୍ତି l
ନୂଆଁଖାଇରେ ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ l ଏହି ନୂଆ ଚାଉଳରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଇଷ୍ଟ ଦେବା ଦେବୀ ତଥା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ l ଏହା ସହ ନୂଆଁଖାଇରେ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ନୂଆଁଖାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ, ଏହି ଦିନ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ନୂଆଁଖାଇ ? ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଳିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - NUAKHAI FESTIVAL 2025
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର