ସମ୍ବଲପୁର: ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଲଗ୍ନ । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10. 33 ରୁ 10.55 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ ।
ଏହା ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହେବ l ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ସମ୍ବଲପୁର ଝାଡୁଆପଡା ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ନାନ୍ଦୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ଯାଇଥାଏ l
sambalpur nuakhai festival 2025 lagna for nabanna Offered finalised (ETV BHARAT ODISHA)
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ 4 ଟା ସମୟରେ ଝାଡୁଆପଡା ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଠାରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଥିଲେ l ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା l ପରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଜାତକ, ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ର ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଏହିଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା l କେବେ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ,କଣ କୁହେ ଇତିହାସ ?
sambalpur nuakhai festival 2025 (ETV BHARAT ODISHA)
ସମ୍ବଲପୁରର ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେହି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଦି ପର୍ବ କୁହାଯାଏ l ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସ କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହାଲେ ଏହାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ l 1500 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ମାନେ ଆଗମନ କଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ l ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏହା ଚାଲି ଆସୁଛି l
nuakhai festival 2025 (ETV BHARAT ODISHA)
ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ସରକାରୀ ଛୁଟି:
ଯଦି ଆମେ ନିକଟର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ନଥିଲା l ତେବେ 1991 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶାରେ ଭାଦ୍ରଵ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିବାର ନିଷ୍ପତି ନେବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଥିଲେ ଓ ନୂଆଁଖାଇକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ l
sambalpur nuakhai (ETV BHARAT ODISHA)
ଏହା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ଓଡି଼ଶା ଗେଜେଟରେ ଏହି ଛୁଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା l ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଁଖାଇ ଛୁଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା l ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରର ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନନ୍ଦଉତ୍ସବ ଦିନ ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରବର୍ତୀ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି l
sambalpur nuakhai (ETV BHARAT ODISHA)
