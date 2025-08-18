ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ବରଗଡରୁ ଆସିବ ଚାଉଳ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାର ପଦମପୁରରୁ ଚାଉଳ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି l ଏଥିପାଇଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛି l ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ସେଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଚାଉଳ ଆସିବ l ଏନେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହା ମା'ଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ ଲାଗିବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନଭୋଗ ତିଆରି କରାଯିବ l
କାହିଁକି ପଦମପୁର ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନରେ ମା'ଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ?
ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର ଚାଉଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି l କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଵଳ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ l ଜଳ ସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ଼ାଳୁଅ ବା ରବି ଧାନ ଫସଲ ହୋଇ ନଥାଏ l ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ l ଏହା ସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ସାର ଓ କିଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ l ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଧାନର ଚାଉଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି l
5 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି:
ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର 5 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଚୁକ୍ତି କରିଛି l ଏହି ଚାଷୀ ମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ 5 ପ୍ରକାରର ଧାନର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଧାନ ଅମଳ ହେବା ପରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଚାଉଳ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠକୁ ଆସିଯିବ l ତାପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଦୃତି ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ବରାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟଞ୍ଜନ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 300 ରୁ 400 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି l ଏଥିପାଇଁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 60 କେଜି ଚାଉଳ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି l ମା' ଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗରେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଆମ୍ବିଳ ଓ ଖିରି ବା ପାୟସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ l ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ଭୋଗର ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି l ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।"
