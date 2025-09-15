ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ଦେଶୀ ଓ ଜୈବିକ ଚାଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ

ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ମିଳିବ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ ।

Sambalpur Maa Samaleswari Mandir Bhoga From Local Organic Rice
Sambalpur Maa Samaleswari Mandir Bhoga From Local Organic Rice
Maa Samaleswari Mandir Organic Paddy Bhoga ସମ୍ବଲପୁର: ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଝୁଲି, ସୁନାକାଠି, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ, କଳାଜିରା ଧାନ, ଶିରାଗା-ସାମ୍ବା, ଶୋରିସ ଫୁଲ ଧାନ ଓ ତୁଳସୀ ବାସ ଭଳି ଦେଶୀ ଓ ଜୈବିକ ଧାନରୁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଭୋଗ । ଏଣିକି ଦେଶୀ ଓ ଜୈବିକ ଧାନ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ । ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ମିଳିବ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ । ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛି ।

Sambalpur Maa Samaleswari Mandir Bhoga From Local Organic Rice (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି (ସୋମବାର) ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିମଳ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘ ଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳ ଯୋଗେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏହି ଅନ୍ନର ଭୋଗ ସେବନ କରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ପାଇବେ ବୋଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ।

Chemical-Free Organic Rice:

ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ବର୍ଷତମାମ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ ଦେବାକୁ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

Chemical-Free Organic Rice Bhoga
Chemical-Free Organic Rice Bhoga (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଦୈନିକ 50 କେଜି ଚାଉଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି । ଆଗକୁ ପାର୍ସଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ମାସିକ 25ରୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଧାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ।"

Chemical-Free Organic Rice Bhoga
Chemical-Free Organic Rice Bhoga (ETV Bharat Odisha)
ଚାଷୀ ଯୋଗାଇବେ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଧାନ:

ଅନ୍ୟପଟେ ପଦମପୁରର ବିମଳ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ, ଆମେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ନ ଯୋଗାଇବୁ । ଏହା ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ । ଏମିତି ଚାଉଳ ଦିଆ ହେବ, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇଲେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ବଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ । ଆମେ 2011 ମସିହାରୁ ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ପ୍ରେରଣାରେ ଦେଶୀ ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରି ଆସୁଛୁ । 2017ରୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ବିନା କୌଣସି ରସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁ ଚାଷୀ ଏହି ଭଳି ଚାଷ କରୁଛୁ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଧାନର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିଷମୁକ୍ତ ଜୈବିକ ଧାନ ଚାଷ । ଆମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 ଏକର ଜମିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ । ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଝୁଲି, ସୁନାକାଠି, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶିରାଗା-ସାମ୍ବା, କଳା ଜିରା, ଶୋରସୋ ଫୁଲ ଧାନ ଓ ତୁଳସୀ ବାସ ଧାନ ଆଦି ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଧାନର ଚାଉଳ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ ।"

Chemical-Free Organic Rice Bhoga
Chemical-Free Organic Rice Bhoga (ETV Bharat Odisha)

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ବାର୍ତ୍ତା:

ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ବୟ ସମିତିର ଆବାହକ ତଥା ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସରୋଜ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି ହେବ ଓ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଶୀ ଧାନର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ପାରିବ ତଥା ମନ୍ଦିରର ଭୋଗ ପୁରାପୁରି ବିଷମୁକ୍ତ ହେବ । ମନ୍ଦିର ଯଦି ଏହିଭଳି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନା କରେ ତେବେ ଦେଶୀ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଷମୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ସହ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପତିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ରକ୍ତଚାପ, ସୁଗର, କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ ପରି ରୋଗର ବାତାବରଣ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟି ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ବାର୍ତ୍ତା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଯିବ ।"

Chemical-Free Organic Rice Bhoga
Chemical-Free Organic Rice Bhoga (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

