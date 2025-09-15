ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ଦେଶୀ ଓ ଜୈବିକ ଚାଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ
ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ମିଳିବ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ ।
Published : September 15, 2025 at 8:59 PM IST
Maa Samaleswari Mandir Organic Paddy Bhoga ସମ୍ବଲପୁର: ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଝୁଲି, ସୁନାକାଠି, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ, କଳାଜିରା ଧାନ, ଶିରାଗା-ସାମ୍ବା, ଶୋରିସ ଫୁଲ ଧାନ ଓ ତୁଳସୀ ବାସ ଭଳି ଦେଶୀ ଓ ଜୈବିକ ଧାନରୁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଭୋଗ । ଏଣିକି ଦେଶୀ ଓ ଜୈବିକ ଧାନ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ । ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ମିଳିବ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ । ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛି ।
ଆଜି (ସୋମବାର) ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିମଳ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘ ଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳ ଯୋଗେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏହି ଅନ୍ନର ଭୋଗ ସେବନ କରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ପାଇବେ ବୋଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ।
Chemical-Free Organic Rice:
ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ବର୍ଷତମାମ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ ଦେବାକୁ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଦୈନିକ 50 କେଜି ଚାଉଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି । ଆଗକୁ ପାର୍ସଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ମାସିକ 25ରୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଧାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ପଦମପୁରର ବିମଳ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ, ଆମେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ନ ଯୋଗାଇବୁ । ଏହା ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ । ଏମିତି ଚାଉଳ ଦିଆ ହେବ, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇଲେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ବଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ । ଆମେ 2011 ମସିହାରୁ ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ପ୍ରେରଣାରେ ଦେଶୀ ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରି ଆସୁଛୁ । 2017ରୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ବିନା କୌଣସି ରସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁ ଚାଷୀ ଏହି ଭଳି ଚାଷ କରୁଛୁ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଧାନର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିଷମୁକ୍ତ ଜୈବିକ ଧାନ ଚାଷ । ଆମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 ଏକର ଜମିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ । ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଝୁଲି, ସୁନାକାଠି, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶିରାଗା-ସାମ୍ବା, କଳା ଜିରା, ଶୋରସୋ ଫୁଲ ଧାନ ଓ ତୁଳସୀ ବାସ ଧାନ ଆଦି ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଧାନର ଚାଉଳ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତୁ...
ଆସନ୍ତା 6ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ; ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ
ପବିତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ; ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ, ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ସମ୍ବଲପୁର
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ବାର୍ତ୍ତା:
ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ବୟ ସମିତିର ଆବାହକ ତଥା ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସରୋଜ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି ହେବ ଓ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଶୀ ଧାନର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ପାରିବ ତଥା ମନ୍ଦିରର ଭୋଗ ପୁରାପୁରି ବିଷମୁକ୍ତ ହେବ । ମନ୍ଦିର ଯଦି ଏହିଭଳି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନା କରେ ତେବେ ଦେଶୀ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଷମୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ସହ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପତିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ରକ୍ତଚାପ, ସୁଗର, କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ ପରି ରୋଗର ବାତାବରଣ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟି ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ବାର୍ତ୍ତା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଯିବ ।"