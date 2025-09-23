ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି
ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ବା ଧଵଳମୁଖୀ ବେଶ ଓ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ମହାଳୟା ତିଥିରେ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ହୋଇଥାଏ l
Published : September 23, 2025 at 8:10 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ l ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି କେଵଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଦେବୀ l ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ l ତେବେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅଧିକ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି l ଏଥିପାଇଁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଦଶହରା ସମୟରେ ଏଠାରେ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା l
ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଦିନ ଧରି ପୂଜା
ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି l ତେବେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ କୌଣସି ବେଶ ହୋଇ ନଥାଏ l ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ 16ଟି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ l ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଏହି ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ କେବଳ 2ଟି ବେଶ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଲା ଗଙ୍ଗା ବେଶ ବା ଧଵଳମୁଖୀ ବେଶ ଓ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ l ମହାଳୟା ତିଥିରେ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କର ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁର୍ଗା, ନାରାୟଣୀ, ଈଶାନୀ, ବିଷ୍ଣୁମାୟା, ଶିବା, ସତୀ, ନିତ୍ୟା, ସତ୍ୟା, ଭଗବତୀ, ଶର୍ବାଣୀ, ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳା, ଅମ୍ବିକା, ବୈଷ୍ଣବି, ଗୌରୀ, ପାର୍ବତୀ, ସନାତନୀ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ମା'ଙ୍କ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ l
16 ଦିନ ଧରି ମା'ଙ୍କ 16ଟି ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା
ଏହି ପୀଠର ବୈଷଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଜ ରାଜପୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଏହାସହ ଏଠାରେ ରାଜସିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ l 16 ଦିନ ଧରି ମା'ଙ୍କ ଯେଉଁ 16ଟି ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ l ଏଠାରେ କାକରା, ସରସତିଆ, ଖଇ, ଛେନା ଭୋଗ, ଫଳ, ଗୁଡ଼ ପିଠା ଆଦି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ l
ଅତି ନିଷ୍ଠା ଓ ନୀତି ନିୟମରେ ରହିିଥାନ୍ତି ପୂଜକ
ପୂଜା ସମୟରେ ପୂଜକଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠା ଓ ନିୟମର ସହ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ l ଏହି 16 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ l ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠା ଓ ନୀତି ନିୟମର ସହ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ l ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକଙ୍କୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ନିଜର ପଇତା ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ l ଏହାସହ 16 ଦିନ ଧରି ପୂଜକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ l ପୂଜକଙ୍କୁ ଖଟରେ ଶୋଇବା ବାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ l କେବଳ ମା'ଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି l ଏହି 16 ଦିନ ଧରି ପୂଜକଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବାରଣ ହୋଇଥାଏ l ବାହାରେ ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ମନା ଅଛି l ଏଥିରେ କିଛି ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କି ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ, ପୂଜକଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ l
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମର ଏଠି ରାଜା ଅମଳରୁ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଉପଚାର ଚାଲୁଛି l ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୂଜା ଉପଚାର ଚାଲୁଛି l କେଉଁଠି ଦଶମହାବିଦ୍ୟା ପୂଜା ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ନବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି l ତେବେ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ବେଶ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ, ବେଶ ମାନେ 2ଟା ହୋଇଥାଏ l ଯେଉଁଟା ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ବେଶ ବା ଧବଲମୁଖି ବେଶ ଓ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 16 ଉପଚାର ପୂଜା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ତାହା ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ l ଆଉ ଏହା 16 ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ।"
ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଆସନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି l ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୁହନ୍ତି l ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରବଣ ସିଂ ରାବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ରାୟପୁରରୁ ଏଠାକୁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି l ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି l 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି l ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ l ଆଉ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିଛି l"
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତମନ୍ନା ସମାନ୍ତରାୟ କୁହନ୍ତି ଯେ, ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ମୁଁ 9 ଦିନ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ l ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କର୍ମଚାପ ରହୁଛି l ଏହି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ l
