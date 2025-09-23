ETV Bharat / state

ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି

ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ବା ଧଵଳମୁଖୀ ବେଶ ଓ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ମହାଳୟା ତିଥିରେ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ହୋଇଥାଏ l

ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV BHARAT ODISHA)
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ l ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି କେଵଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଦେବୀ l ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ l ତେବେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅଧିକ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି l ଏଥିପାଇଁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଦଶହରା ସମୟରେ ଏଠାରେ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା l

ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV BHARAT ODISHA)

ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଦିନ ଧରି ପୂଜା

ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି l ତେବେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ କୌଣସି ବେଶ ହୋଇ ନଥାଏ l ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ 16ଟି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ l ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଏହି ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ କେବଳ 2ଟି ବେଶ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଲା ଗଙ୍ଗା ବେଶ ବା ଧଵଳମୁଖୀ ବେଶ ଓ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ l ମହାଳୟା ତିଥିରେ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କର ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁର୍ଗା, ନାରାୟଣୀ, ଈଶାନୀ, ବିଷ୍ଣୁମାୟା, ଶିବା, ସତୀ, ନିତ୍ୟା, ସତ୍ୟା, ଭଗବତୀ, ଶର୍ବାଣୀ, ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳା, ଅମ୍ବିକା, ବୈଷ୍ଣବି, ଗୌରୀ, ପାର୍ବତୀ, ସନାତନୀ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ମା'ଙ୍କ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ l

ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV BHARAT ODISHA)

16 ଦିନ ଧରି ମା'ଙ୍କ 16ଟି ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା
ଏହି ପୀଠର ବୈଷଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଜ ରାଜପୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଏହାସହ ଏଠାରେ ରାଜସିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ l 16 ଦିନ ଧରି ମା'ଙ୍କ ଯେଉଁ 16ଟି ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ l ଏଠାରେ କାକରା, ସରସତିଆ, ଖଇ, ଛେନା ଭୋଗ, ଫଳ, ଗୁଡ଼ ପିଠା ଆଦି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ l

ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV BHARAT ODISHA)


ଅତି ନିଷ୍ଠା ଓ ନୀତି ନିୟମରେ ରହିିଥାନ୍ତି ପୂଜକ

ପୂଜା ସମୟରେ ପୂଜକଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠା ଓ ନିୟମର ସହ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ l ଏହି 16 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ l ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠା ଓ ନୀତି ନିୟମର ସହ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ l ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକଙ୍କୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ନିଜର ପଇତା ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ l ଏହାସହ 16 ଦିନ ଧରି ପୂଜକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ l ପୂଜକଙ୍କୁ ଖଟରେ ଶୋଇବା ବାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ l କେବଳ ମା'ଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି l ଏହି 16 ଦିନ ଧରି ପୂଜକଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବାରଣ ହୋଇଥାଏ l ବାହାରେ ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ମନା ଅଛି l ଏଥିରେ କିଛି ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କି ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ, ପୂଜକଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ l

ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV BHARAT ODISHA)

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମର ଏଠି ରାଜା ଅମଳରୁ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଉପଚାର ଚାଲୁଛି l ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୂଜା ଉପଚାର ଚାଲୁଛି l କେଉଁଠି ଦଶମହାବିଦ୍ୟା ପୂଜା ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ନବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି l ତେବେ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ବେଶ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ, ବେଶ ମାନେ 2ଟା ହୋଇଥାଏ l ଯେଉଁଟା ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ବେଶ ବା ଧବଲମୁଖି ବେଶ ଓ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 16 ଉପଚାର ପୂଜା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ତାହା ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ l ଆଉ ଏହା 16 ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ।"

ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଆସନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି l ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୁହନ୍ତି l ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରବଣ ସିଂ ରାବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ରାୟପୁରରୁ ଏଠାକୁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି l ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି l 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି l ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ l ଆଉ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିଛି l"

ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତମନ୍ନା ସମାନ୍ତରାୟ କୁହନ୍ତି ଯେ, ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ମୁଁ 9 ଦିନ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ l ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କର୍ମଚାପ ରହୁଛି l ଏହି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

