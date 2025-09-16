ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ମିତାଲି ମଧୁସ୍ମିତା ଦଳେଇ ନିଲମ୍ବିତ
ତହସିଲଦାର ମିତାଲି ମଧୁସ୍ମିତା ଦଳେଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି l
Published : September 16, 2025 at 10:44 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ତହସିଲଦାର ମିତାଲି ମଧୁସ୍ମିତା ଦଳେଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି l ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ରେ ତ୍ରୁଟି କରିଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠି କୁଚିଣ୍ଡା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏକ ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ସଂପର୍କରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜମିଜମା ମାମଲାରେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି l
ଏହିଭଳି ପକ୍ଷପାତିତା ଶିକାର ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଜଣେ କୁଚିଣ୍ଡାର ବାସିନ୍ଦା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ RDCଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରର ମନ୍ଦିର ଛକର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଗଦୀଶ ଲାଲ ସେଠ୍ ଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଏକର ଜମି ଭାଗବଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆବେଦନ ବିଚାରାଧିନ ରହିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଜମିର 27 ଜଣ ଦାବିଦାର ଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ମିତାଲି ମଧୁସ୍ମିତା ଦଳେଇ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେଥିରୁ 29 ଡେସିମିଲ ଜମିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆରଆଇଙ୍କ, 2014 ନଭେମ୍ବର 19ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନମ୍ବର 660 ଆଧାରରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଦାବିଦାର ଜୀବିତ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ରାଜେଶଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଜୀବିତ ନଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆରଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତହସିଲଦାର ଦଳେଇ ପକ୍ଷପାତିତା ପୂର୍ବକ ରାଜେଶଙ୍କ 4 ଜଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ନାମରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଚଞ୍ଚକତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀl ଏହାର ବିରୋଧ କରି ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଗତ ସୋମବାର କୁଚିଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ମିତାଲି ମଧୁସ୍ମିତା ଦଳେଇଙ୍କୁ ଚାକିରୀରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାମରା ତହସିଲଦାର ତଥା 2019 ବ୍ୟାଚ୍ ଓଏଏସ୍ ଟପର୍ ଅଶ୍ଵିନୀ ପଣ୍ଡା 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ପୌରପାଳିକା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସଂପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜାମଦା ତହସିଲଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯାଇ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜେଲ୍ ଗଲେ OAS ଟପର୍ ଅଶ୍ଵିନୀ ପଣ୍ଡା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର