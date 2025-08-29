ETV Bharat / state

ମଦ ପିଇବାକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ - SON KILLED FATHER

ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି ବାପା । ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବାପାକୁ ମାଡମାରି ହତ୍ୟା କଲା ମଦୁଆ ପୁଅ ।

sambalpur Kuchinda Son Killed Father
sambalpur Kuchinda Son Killed Father (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2025 at 8:56 AM IST

1 Min Read

ସମ୍ବଲପୁର: ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ । ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଗଲା ପୁଅ । ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ପାଳିପୋଷି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେହି ପୁଅ ଆଜି ନିଜ ବାପାର ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛାଇନି । ପୁଅର ମୁଥ ମାଡରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ସମାଜରେ ପାରିବାରିକ ମୁଖ୍ୟବୋଧ କେତେଯେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି ତାହାର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ।

ଅଭଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଅଟକ:

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଏସଡ଼ିପିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୁଅର ମାଡ଼ରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଦେଇଛି । କେସ ନମ୍ବର 249/25ରେ ଏହ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଅଭଯୁକ୍ତ ପୁଅ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ରକ୍ସା (23)କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ସହ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।"

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଏସଡ଼ିପିଓଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରଭାଟି ଗାଁର ପୁଅ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ରକ୍ସା (23) ନିଜ ବାପା କୃପାସିନ୍ଧୁ ରକ୍ସା (70)ଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସିଧାସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ବାପା ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ପୁଅ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଝଗଡା କରିଥିଲା । ଝଗଡା ଉଗ୍ର ପୂପ ଧାରଣ କରିବା ସହ ପୁଅ ନିଜ ବାପାକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ପୁଅର ମାଡରେ ବାପା କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି: ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଆହତ

ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ

ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଚାରଭାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ସମ୍ବଲପୁର: ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ । ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଗଲା ପୁଅ । ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ପାଳିପୋଷି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେହି ପୁଅ ଆଜି ନିଜ ବାପାର ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛାଇନି । ପୁଅର ମୁଥ ମାଡରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ସମାଜରେ ପାରିବାରିକ ମୁଖ୍ୟବୋଧ କେତେଯେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି ତାହାର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ।

ଅଭଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଅଟକ:

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଏସଡ଼ିପିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୁଅର ମାଡ଼ରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଦେଇଛି । କେସ ନମ୍ବର 249/25ରେ ଏହ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଅଭଯୁକ୍ତ ପୁଅ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ରକ୍ସା (23)କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ସହ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।"

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଏସଡ଼ିପିଓଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରଭାଟି ଗାଁର ପୁଅ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ରକ୍ସା (23) ନିଜ ବାପା କୃପାସିନ୍ଧୁ ରକ୍ସା (70)ଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସିଧାସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ବାପା ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ପୁଅ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଝଗଡା କରିଥିଲା । ଝଗଡା ଉଗ୍ର ପୂପ ଧାରଣ କରିବା ସହ ପୁଅ ନିଜ ବାପାକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ପୁଅର ମାଡରେ ବାପା କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି: ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଆହତ

ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ

ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଚାରଭାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

KUCHINDA SON KILLED FATHERSAMBALPUR MURDER NEWSMAN BEATEN TO DEATH BY SONKUCHINDA CHARBHATI MURDERSON KILLED FATHER

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.