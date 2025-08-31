ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ । ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ହୋଟେଲ୍ ଗୁଡିକରେ ରହଣି କରନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ଝରଣା, ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ, ପାହାଡ଼, ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉକି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ହୋଟେଲରେ ଆସି ରୁହନ୍ତି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ଚଳଣି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବଗତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ l ତେଣୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଜଣେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ "ହୋମ ଷ୍ଟେ" ପଲିସି ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି l
ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ହୋମ ଷ୍ଟେ' ପଲିସି:
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ l ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜ ଘରକୁ ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ କିଛି କୋଠରୀ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ସେହି କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣର 30 % ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ l ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2ରୁ 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ ବା କୋଠରୀ ତିଆରି କରି ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ର ସହ ଯୋଗଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଏକ ନୂଆଁ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି "ହୋମ ଷ୍ଟେ ପଲିସି "।ଏହା ଆମ ଦେଶ ର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରେ ସଫଳତାର ସହ ରୂପାୟନ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବା ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।ଏହାକୁ ହିଁ ହୋମ ଷ୍ଟେ ପଲିସି କୁହାଯାଏ l ଏହାକୁ ଆଖି ଅଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନୂଆ ହୋମ ଷ୍ଟେ ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳ ପ୍ରପାତ ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକର ଘୁଷୁରାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ" ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ " ।
'ଖର୍ଚ୍ଚର 30% ବହନ କରିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ':
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଏଥିରେ ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କେତେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିଛୁ । ଗୁଦୁଗୁଦର ସାଲେଭାଡ଼ି ଓ ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀର ଘୁଷୁରାମାଲ, ନାକଟିଦେଉଳ ଓ ଶିମିଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ ହୋଇଛି । ଏହି ପଲିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଏହାର ଆପରୁ ଭଲ ହେବା ପରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସେମାନେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ 2ରୁ 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମକୁ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି କରି ପାରିବେ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବେ । ଏହି ପଲିସି ଅନୁସାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହି ରୁମର ନିର୍ମାଣ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନିଂ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚର 30% ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ବହନ କରିବ । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆଦାୟ ହେବ ସେସବୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ହିଁ ରହିବ l ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି l ଏହି ପଲିସିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିଛି l ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । "
ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଘୁଷୁରାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରେମସିଲା ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l ସେ ଆହୁରି କରିଛନ୍ତି,"ଏହା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ l ଏହା ସହ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସେହି ଘର ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକୁ ନିଜେ ଭଲ ଭାବେ ଗାଇଡ଼ ଭଳିଆ ବୁଲେଇ ପାରିବେ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଘରୋଇ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ରହଣି ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିବେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ l"
ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହବ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ, ଡେବରିଗଡ଼ ଅଭୟରାଣ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆ ଖାନା, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ, ହୁମାର ବକ୍ର ମନ୍ଦିର, ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳ ପ୍ରପାତ, ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ଖିଣ୍ଡା, ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଦି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ରହିଛି l ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 3 ଦିନର ରହଣି କରିବାକୁ ପଡିବ l ସେହି ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ l
ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି l ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକେଇଲେ...
2022ରେ..
- ସମ୍ବଲପୁରକୁ 49,7340 ଜଣ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ 292 ଜଣ ବେଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ l
- ହୀରାକୁଦକୁ 400375 ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ 11 ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
- ଉଷାକୋଠିକୁ 7190 ପର୍ଯ୍ୟଟକ
- ହୁମାର ବକ୍ର ମନ୍ଦିର 329470
- ଚିପିଳିମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀକୁ 171260
- ଗୁଦୁଗୁଦା କୁ 120445, କନ୍ଦରା ପୀଠକୁ 10930 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
2023ରେ...
- ସମ୍ବଲପୁରକୁ 592461 ଜଣ ଘରୋଇ ଓ 812 ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ
- ହୀରାକୁଦକୁ 456298
- ଉଷାକୋଠି 28234
- ହୁମା 395717,
- ଚିପିଳିମାକୁ 230732
- ଗୁଦଗୁଦା କୁ 146399
- କନ୍ଦରାକୁ 16,260 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ
2024ରେ...
- ସମ୍ବଲପୁର କୁ 741913 ଜଣ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ 1077 ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ
- ହୀରାକୁଦକୁ 532265 ଜଣ ଘରୋଇ ଓ 315 ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
- ଉଷାକୋଠିକୁ 36905 ଜଣ
- ହୁମା 492708 ଜଣ
- ଚିପିଳିମାକୁ 272274 ଜଣ
- ଗୁଦୁଗୁଡାକୁ 164245 ଜଣ
- କନ୍ଦରା ପୀଠକୁ
- 18035 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର