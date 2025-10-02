ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଭଗବାନ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବାପୁଜୀ

ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମାର ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଠାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ।

Gandhi Temple Sambalpur
Gandhi Temple Sambalpur (ETV Bharat Odisha)
Gandhi Temple Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ଏଠି ଭଗବାନ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ । ସକାଳ ଓ ସଞ୍ଜ ନିଇତି ହୁଏ ପୂଜା । ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ ଭତରା ଗାଁ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର । ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଜଣେ ହରିଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ବେଳେ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ବୁଝନ୍ତି ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି । ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ‘ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର’କୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।

Gandhi Temple Sambalpur (ETV Bharat Odisha)

ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର (Gandhi Mandir Sambalpur History):

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିନସ୍ଥ ଧନୁପାଲି ନିକଟସ୍ଥ ଭତରା ଗାଁରେ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର l ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛି ବାପୁଜୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ l ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ଵାର ଉପର ଭାଗରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହ ଭାରତ ମାତା l ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ବେଳେ, ପାଖରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଚିତ୍ର l ଅନ୍ୟପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ l

Gandhi Temple
Gandhi Temple (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରନ୍ତି ପୂଜା:

ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଭତରା ଗାଁଲୋକେ ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଠ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭଜନ ରାମଧୂନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l

Sambalpur Gandhi Temple
ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ କୁମାର (ETV Bharat Odisha)

କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ?


ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିରକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ l ସ୍ବର୍ଗତ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମାର ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1928 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ବଲପୁର ବାଲିବନ୍ଧା ଠାରେ ମହାନଦୀରେ ଏକ ଜନସଭା କରିଥିଲେ l ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଓ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ l ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ସେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ l

Sambalpur Gandhi Temple
ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

କେବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ?

1972 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡ଼ିସି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପରେ 11-04-1974ରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥି ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି l ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 3.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି l

ଗ୍ରାମବାସୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କଥା:

ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମାର 2020 ମସିହା ଜୁଲାଇ 26ରେ 98 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି l ତେବେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି l

Sambalpur Gandhi Temple
Sambalpur Gandhi Temple (ETV Bharat Odisha)

ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପରିବାର (Unique Temple of Mahatma Gandhi):

ସ୍ବର୍ଗତ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଆଜି ବି ନିଜ ବାପା କିପରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ସେ ନେଇ କୁହନ୍ତି, ‘ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥିଲେ l ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ l ବାପା କହୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ l ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଗର୍ବିତ କାରଣ ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା କରାଯାଏ l ତେବେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ l’

Sambalpur Gandhi Temple
Sambalpur Gandhi Temple (ETV Bharat Odisha)

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ପାଇଁ ଦାବି:
ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା କଥା ତାହା ହୋଇ ପାରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଭତରା ଗାଁ ବାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତାଣ୍ଡି କୁହନ୍ତି, ‘ଏହି ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେଵଳ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଓ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଏହା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଦିନରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ l ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ l’

ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦାବି:

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଡ୍ରେନେଜ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକୀକରଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନାନନ୍ଦ ଛୁରିଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଡ୍ରେନର କଭର ହୋଇନାହିଁ ତଥା ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ l ଏହା ସହ ଯେଉଁ କ୍ଳବ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ l ଯେଉଁ ଭାବରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା କଥା ସେହି ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ l ଏହି ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲେ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ଓ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l

Sambalpur Gandhi Temple
Sambalpur Gandhi Temple (ETV Bharat Odisha)

‘କାମ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ’

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କିଛି କାମ ଜାରି ରହିଛି l କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି l ଆଗକୁ ଆହୁରି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ l ଆଗକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯିବ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

