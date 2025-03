ETV Bharat / state

ତତଲା ତାୱାରେ ସିଝୁଛି ସମ୍ବଲପୁର, ଆଗକୁ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ଆଶଙ୍କା - SAMBALPUR HEAT WAVE

Sambalpur Experiences Heat Wave In The Month Of March ( ETV Bharat Odisha )