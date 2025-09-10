'ଏଥର ବିନା ଲବିରେ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ', ଏଆଇସିସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଇଦ୍ରଜ ସିଂ ଗୁଜ୍ଜର
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ 13, 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ।
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଇଦ୍ରଜ ସିଂ ଗୁଜ୍ଜର l ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାର ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କିପରି ଦୃଢ଼ ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲାl ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା l
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ 13, 5 ଦିନ ଧରି ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଆଇସିସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଇଦ୍ରଜ ସିଂ ଗୁଜ୍ଜର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ l ଶ୍ରୀ ଗୁଜ୍ଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ କାମ କରାଯିବ l ଦଳକୁ ବୁଥରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ସଭାପତି ମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ l ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପଠାଯାଇଛି l
"ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ l ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ AICCକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ନେତୃତ୍ୱ ଆଦି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ କାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରାଯିବା କଥା ଆଉ କାହାକୁ କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ AICCକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ l ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଚୟନ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ," ବୋଲି ଏଆଇସିସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଇଦ୍ରଜ ସିଂ ଗୁଜ୍ଜର କହିଛନ୍ତି l
"ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ AICCକୁ ଯାଉଥିବା 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ, ଓବିସି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ବି ରହିବ l ଏହି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ AICC ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯିବ l ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିନା ଲବିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯିବ," ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ପିସିସି) ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ସେବାଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି ଓ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
