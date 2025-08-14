ETV Bharat / state

ଭିସୁଟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣୀ ମନା - VSSUT STUDENT UNIFORM

ବୁର୍ଲା ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ ଟେକନୋଲୋଜିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଡ୍ରେସକୋର୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ୟୁନିଫର୍ମ ।

VSSUT
VSSUT (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2025 at 7:18 PM IST

Uniform For VSSUT Student ସମ୍ବଲପୁର: ଏଣିକି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । 70 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁର୍ଲା (VSSUT)ଭିସୁଟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡ l ଏହା କେବଳ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି l ଏହା ସହ ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଢ଼ଣୀ ବା ଦୁପଟ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି l ଭିସୁଟର କୁଳପତି ଏନେଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି l

ଭିସୁଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗୁହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ ଡ୍ରେସକୋର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡ ?

ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ ଟେକନୋଲୋଜି (ଭିସୁଟ) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଜିନ୍ସ, ଟି-ସାର୍ଟ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡ୍ରେସ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାର ଡ୍ରେସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି l କାହିଁକି ନା ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୂଆ ବ୍ୟାଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଡ୍ରେସ କୋଡ଼ l ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଆଡୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ l

VSSUT
VSSUT (ETV Bharat Odisha)

କଣ ରହିଛି ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡ ?

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାଲୱାର ଓ ୱେଷ୍ଟକୋର୍ଟ ଓ ଆକାଶିଆ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଏହାକୁ କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l

VSSUT
କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ କୁଳପତି ?

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଭିସୁଟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ମିଲିଟାରୀ, ପାରା ମିଲିଟାରୀ, ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼, ଏନସିସି ସମସ୍ତଙ୍କ ୟୁନିଫର ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡ ରହିଛି l ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଅନୁଶାସନର ପ୍ରାଥମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ l ଏହିଭଳି ଅନୁଶାସନ ସବୁଠି ରହିବା ଦରକାର l ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡ ଲାଗୁ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ l ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନାଁ ବାହାର ପିଲା l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ବହୁମାତ୍ରାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ l ପିଲାମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ l ଏହା ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ ଭିସୁଟ ଛାତ୍ର ବୋଲି l

VSSUT
VSSUT (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଏହି ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୂଳପତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡାକି ଏହିଭଳି ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା l ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସହମତ ହୋଇ ନଥିଲେ l ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାହା ଆଗକୁ ଏହି ବ୍ୟାଚର ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୁଳପତି l



ଦୁପଟ୍ଟା କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ ?

ଏନେଇ କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୁପଟ୍ଟା ଏକ ଲୁଜ ଜିନିଷ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ୱାର୍କସଫ ଓ ଲ୍ୟାବ ଗୁଡିକରେ ଏହି ଦୁପଟ୍ଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଙ୍ଖାର ପବନରେ ଉଡି ଯାଇ ଫ୍ଲାଇ ହୁଇଲ ବା ଅନ୍ୟ ମୁଭିଙ୍ଗ ପାର୍ଟସ ଗୁଡିକରେ ଲାଗିଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁପଟ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି l

VSSUT
ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ ଟେକନୋଲୋଜି (ETV Bharat Odisha)

ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ନଯିବାକୁ ଆସିଥିଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା:

ପୂର୍ବରୁ ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁର୍ଲା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଣି ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳୀକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଥିଲେ l ତେବେ ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଜଣେ ଭିସୁଟ ଛାତ୍ର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 18 ହଜାର ପଏଣ୍ଟକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହିଭଳି କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଥିଲେ ଓ ଏଠାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଏହାକୁ ଅନୁଶାସନ ହୀନତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା l

VSSUT
ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ ଟେକନୋଲୋଜି (ETV Bharat Odisha)

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ହେବ ସହଜ:

ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡିକରେ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି l ତେଣୁ ଏହି ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡକୁ ପିଲା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ପାରିବେ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ନୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁଳପତି l


ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପାୱାର ଚେନେଲ, ମହାନଦୀ, ସାଇଫୁନ ସ୍ପିଲ ୱେ, ଅଠର ହଜାର ପଏଣ୍ଟ,ରାଇଟ ଡ଼ାଇକ, ଝାଙ୍କରଣୀ ମନ୍ଦିର, ଫିସେରୀ ପଏଣ୍ଟ ପରି 7ଟି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଗଭୀର ପାଣି ରହିଛି ତଥା ବାରମ୍ବାର ୱାଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ l

ପଦକ୍ଷେପଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ:

ତେବେ ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ l ଭିସୁଟର ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀ ପୁନମ ବଢ଼େଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ l ପିଲା ମାନେ କିଏ କେଉଁଠିକୁ ଗଲା ତାହା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା l ପିଲା କ୍ଲାସ ଅଛି କହି ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଜିନିଷ କିଛିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିବ l ଏହା ସହ ଦୁପଟ୍ଟାକୁ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଥାଇ ପାରେ କାରଣ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାବ ଯେମିତି କେମିକାଲ ଲ୍ୟାବ ଓ ମେକାନିକାଲ ଲ୍ୟାବ ଗୁଡିକରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦୁପଟ୍ଟା ଯୋଗୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ l’

VSSUT
VSSUT (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁଶାସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ:

ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଇଚଡି ଛାତ୍ର ଅଜିତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଶାସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେମାନେ ନିୟମିତ କ୍ଲାସ କରିବେ ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ l’


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

