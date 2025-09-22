ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ, 4 ଅଟକ
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ ସମୟର କିଛି ଭିଡିଓ CCTVରେ କଏଦ । ଝାରଖଣ୍ଡ ଜାମସେଦପୁର 4 ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକ ।
Published : September 22, 2025 at 8:31 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଅଚାନକ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦୁମ ମାଡ଼ ମାରିଲେ । ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଛାଡାଇ ନେଲେ । ଏକଦମ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ନେଇ କାରରେ ବସାଇ ଅପହରଣ କରିନେଲେ । ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚଲ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ ସମୟର କିଛି ଭିଡିଓ CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସି ଆସି ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ପଶି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ ସମୟର ଭିଡିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କାରବାରରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ମାମଲା ରୁଜୁ:
ଏହି ମାମଲା ନେଇ ସଦର ଏସଡିପିଓ ତୋଫାନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ଅଇଁଠାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜାମସେଦପୁରର 5ଟି ଗାଡି ଲାଗିଥିଲା । ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଜାମସେଦପୁରର ବ୍ୟକ୍ତି ମନୋଜଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ମନୋଜଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ମାରପିଟ କରିବା ସହ ଜିନିଷପତ୍ର ଛେଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି । ମନୋଜ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେମାନେ ମନୋଜ ବହିଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଥର ଗାଡିରେ ଉଠେଇ ନେଇ ବରେଇପାଲି ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 216/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ।"
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ କୁମାର ବହିଦାର । ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ୱେଷ୍ଟ ବା ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉଠେଇବାର କାମ କରନ୍ତି । ମନୋଜ ବହିଦାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ 6ଟା ବେଳେ ମନୋଜ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ କାମ ସରି ଅଫିସରୁ ବାହାରୁଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ଝାରଖଣ୍ଡ ଜାମସେଦପୁରର 4ରୁ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ମରଣାସ୍ତ୍ର ଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଅଫିସ ଚେମ୍ବରକୁ ଧସେଇ ପଶି କାଗଜ ପତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପଡାଫିଙ୍ଗା କରିଥିଲେ । ମନୋଜଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ମନୋଜ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଏକ କାରରେ ଜବରଦସ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।
ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ:
ମନୋଜ ବହିଦାର କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ରେଟରେ କାମ କରିବାକୁ ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ । କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଓ ମୁଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି । ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବା ମୋର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭଵପର ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି । ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାଡ଼ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ଅଫିସରୁ ବାହାରକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଏକ ଥର ଗାଡିରେ ବସାଇ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମୋ ଅଫିସର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସେହି ଗାଡିର ପିଛା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବରେଇପାଲି ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଗାଡି ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲା । ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଠାରୁ ମୋର ଜୀଵନ ବଞ୍ଚେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ।"
ଅପହରଣକାରୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନୋଜଙ୍କ ଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ 40 ହଜାର ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ 15 ଭରିର ସୁନା ଚେନ ସହ ଅନଲାଇ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ 30 ହଜାର ଟଙ୍କାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ମନୋଜ ଝାରଖଣ୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରମଣ ସିଂଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରମଣ ସିଂ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ଗାଡି ମାଲିକ ବୋଲି ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର-216, Dated 21-09-2025 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା -333, 140(2), 109(1), 125(2), 303(2), 3(5) ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁସ କରାଯାଇଛି।l ଝାରଖଣ୍ଡର ଅମନଦୀପ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର SDPO ତୋଫାନ ବାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର