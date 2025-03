ETV Bharat / state

ବିଶ୍ବାସରେ ବିଷ ଦେଲା ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ, ମାଲିକ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଟି ନେଲା ୪୯ ଲକ୍ଷର ଅଳଙ୍କାର - GOLD SHOP SALESMAN ARRESTED

Salesman Arrested for Allegedly Stealing Worth Lakhs Of Rupees Gold Ornaments From jewellery Shop In Cuttack ( ETV Bharat Odisha )