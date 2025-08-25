ETV Bharat / state

ସ୍ମୃତି ପାଲଟିଛି ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ..ଆଖି ପଡିଗଲେ ମନେ ପଡିଯାଏ ପିଲା ଦିନ..

ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ସଜଳ ।  ଏଥିରୁ ଧୂଳି ଝାଡିବା ବେଳେ ଲାଗେ, ଯେମିତି ସାଇତା ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ନିଜ ମନ ଦର୍ପଣ ସଫା ହୋଇଯାଏ..ତା ଭିତରେ ଦିଶିଯାଏ ଅତୀତ ।

sabyasachi swain in his mini museum
sabyasachi swain in his mini museum (Etv Bharat (odisha))
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2025 at 8:43 PM IST

4 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ସଜଳ । ଥରେ ଆଖି ପଡିଗଲେ ମନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ । ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଭୂଲିଯାଇ ଭାବନା ଚାଲିଯାଏ ଅନେକ ପଛକୁ । ମନେ ପଡିଯାଏ ପୁରୁଣା ଦିନ..ଶୈଶବର ଚପଳତା..କୈଶୋରର ଉତ୍ସୁକତା...। ଅତୀତର ଅନେକ ଉଲ୍ଲସିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଏମାନେ । ଖୁବ ଯତ୍ନରେ ଏସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁ । ଖାଲି ସାଇତିବା ନିଶାରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମୀୟତାର ସହ ଏସବୁକୁ ସଜାଡି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଧୂଳି ଝାଡିବା ବେଳେ ଘଡିଏ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ଯେମିତି ସାଇତା ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ନିଜ ମନ ଦର୍ପଣରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି ସଫା ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦିଶିଯାଏ ଅତୀତ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଇଆରସି ଭିଲେଜ ସ୍ଥିତ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ସାଇତା ଘରଟି ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହୋଇପାରେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିର ଗନ୍ତାଘର । ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଏଇ ସ୍ମୃତିମନ୍ଦିରରେ ଦିନେ ପରିଦର୍ଶକ ସାଜିଥିଲେ ଆମ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗଗନ ଜେନା । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କାହାଣୀ ।

sabyasachi swain in his mini museum (Etv Bharat (odisha))

ଛୋଟ ଘର । ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ପୃଥିବୀ । ସାରା ବିଶ୍ୱର ହଜିଲା ଜିନିଷ ଏଇଠି ସାଇତା ହୋଇଛି । ଏଠି ମିଳିବ ହଜି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମଫୋନ, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ହାତ ଘଣ୍ଟା, ଦ୍ୱୀତିୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲଣ୍ଠନ, ୧୯୫୦ ମସିହାର ‘ଆଗଫା', ମିନୋଲଟା କ୍ୟାମେରା…। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଏଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ..ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଉଭେଇଗଲାଣି । ନୂଆ ପିଢୀ ପାଇଁ ଅଚିହ୍ନା ପାଲଟି ଗଲାଣି । ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ । ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶର ଜିନିଷ., ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ହାତ ଘଣ୍ଟା, କ୍ୟାମେରା, ଗ୍ରାମଫୋନ, ଫ୍ୟାନ... ସବୁ ମିଳିବ ଏଠି । ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାର ନିଶା ଓ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ୧୦୦୦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ । ଏପଟେ ସାଇତିବାର ସଉକ.. ହେଲେ ଘରେ ଜାଗାର ଅଭାବ । ତେଣୁ ନିଜର ସଉକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବେଡ ରୁମ୍‌କୁ ସବ୍ୟସାଚୀ କରିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ।

ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମଫୋନ
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମଫୋନ (ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା)
ଏବେ ବି ଗ୍ରାମଫୋନରୁ ଭାସି ଆସେ ଦରଦୀ ମୂର୍ଚ୍ଛନା: ନୂଆ ପରି ଦିଶୁଥିବା ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମଫୋନରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଆସେ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇପଡନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ । ଏ ଦରଦୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନା କିଏ ଅଛନ୍ତି... ନା ଏହି ଗ୍ରାମଫୋନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଅଛନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ଗ୍ରାମଫୋନ । ହେଲେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମଫୋନ । ଏହକୁ ଖୁବ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ । ଏଥିରୁ ଦିପଦ ଗୀତ ଶୁଣି ଦେଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ।
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମଫୋନ
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମଫୋନ (ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା)
ନିଶା ପାଲଟିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ: ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନିଶା । ଏ ନିଶା ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, 20 ବର୍ଷ ତଳର ଅର୍ଥାତ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳର । ସେବେଠୁ ଦେଶୀରୁ ବିଦେଶୀ..ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ସବ୍ୟ । କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଓଡିଶା ତଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନେଇ ଆସନ୍ତି । ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେବେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ । କିଣି ଆଣି ଘରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତି । ଅନେକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ମଗାଇଥାନ୍ତି ।
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ (ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା)
ହଜିଲା ଜିନିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପରଚୟ:ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ୧୦୦ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାଇତି କରି ରଖିଛନ୍ତି ସବ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୧୯୫୦ ମସିହାର ‘ଆଗଫା' ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ମିନୋଲଟା ଯାଏ କ୍ୟାମେରା, ଭିଟୋରେଟ୍, କ୍ୟାନନ, ଇନଷ୍ଟାମ୍ୟାଟିକ, କୋଡାକ ଫୋଲଡିଂ କ୍ୟାମେରା, ବନି, ଆସିକା, ଉଡେନ୍ ଫିଲଡ୍ କ୍ୟାମେରା ପରି ୭୦ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି। ସବ୍ୟସାଚୀ କୁହନ୍ତି, ‘୧୯୮୬ ମସିହାରେ ଉପହାର ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ‘ମିନୋଲଟା ଯାଏ କ୍ୟାମେରା’। ଏହି କ୍ୟାମେରା ହିଁ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହର କରିବାର ନିଶା ବଢାଇ ଦେଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମେରା ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଶିଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା । ଏହାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କରି ଦେଇ ପାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶେଷ ଦିନ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ହେଉ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲା । ସେଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫରର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ବ ରହୁଥିଲା । ବର୍ତମାନ ଉଚ୍ଚମାନର ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ମଜା ଆଉ ନାହିଁ’ ବୋଲି କହନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ।
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କ୍ୟାମେରା
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କ୍ୟାମେରା (ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା)
ନୂଆ ପରି ଚକଚକ କରୁଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଖାପାଖି ୧୦୦୦ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି ୫ରୁ ୭ ହଜାର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ । ଆଖି ଲାଖିଲା ଭଳି ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ଓ ଷ୍ଟିଲ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହା ଛଡା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂରୁଣା ଲଣ୍ଠନ, ହାତ ଘଣ୍ଟା, ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟା, କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି । ଏହା ଭିତରେ ଦ୍ୱୀତିୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲଣ୍ଠନ, ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ଦେଖିବ, ଆଖି ଲାଖିଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ହେଲେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ହାତର ଛୁଆଁରେ ନୂଆ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଗ୍ରାମଫୋନ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ବାଜୁଛି । ଘଣ୍ଟା ବି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ତାର ବୟସ କହୁଛି । ଏହା ସହିତ ପିତ୍ତଳ ତିଆରି ଅନେକ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ଚାମଚ, ଡଙ୍କି, ପିତ୍ତଳ ପଇସା ସମେତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାରର କଏନ ବି ରହିଛି ।
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପିତ୍ତଳ ଓ ଷ୍ଟିଲ ସାମଗ୍ରୀ
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପିତ୍ତଳ ଓ ଷ୍ଟିଲ ସାମଗ୍ରୀ (ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା)

ମେଳାରେ ମିଳୁଥିବା କ୍ୟମେରା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେରଣା:

ସବ୍ୟସାଚୀ ଚାକିରୀ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ । ହେଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ନିଶା ତାଙ୍କର ପିଲା ଦିନରୁ । ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ପିଲାଦିନେ ଏକ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରାଟିଏ ଦେଖିଥିଲେ । ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କ୍ୟାମେରାଟି । ୩୫୦ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ନେଇଥିଲେ । ଏହା ଥିଲା ୧୯୯୦ ମସିହା କଥା । ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ନିଶା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସମର୍ଥନ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା । ହେଲେ ଘର ଅଭାବରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି । ସଂଗ୍ରଦାଳୟ ପାଇଁ କେହି ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କିମ୍ବା ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଆଗାମୀ ପୀଢି ପାଇଁ ସାଇତା ହୋଇ ରହି ପାରନ୍ତା । କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଣ୍ଚା
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଣ୍ଚା (ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା)
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟା
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟା (ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା)

ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତା ସ୍ମୃତି:

52 ବର୍ଷୀୟ ସବ୍ୟସାଚୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ତ ପୂରୁଣା ଜିନିଷ ଆସ୍ତ ଆସ୍ତେ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଉଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ଅଚିହ୍ନା, ଅପରିଚିତ ହୋଇଯିବେ । ଆଗାମୀ ପିଢୀକୁ ଜଣାଇବା ଓ ଚିହ୍ନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡିବ । ଆଜିକାର ପିଲାମାନେ ଏହାସବୁକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ।

ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ
ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ (ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା)
ମିନି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁ
ମିନି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ୱାଇଁ (ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା)

