RSS Chief Mohan Bhagat in Puri, ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆର.ଏସ.ଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ । ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆର.ଏସ.ଏସ ମୁଖ୍ୟ । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆର.ଏସ.ଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ।
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ:
ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆର.ଏସ.ଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ । ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ ଯାଇ ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ନେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମା’ ବିମଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭୁବନେଶ୍ଵରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସହ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବାନା ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ରାୟ ଉପରେ ଆର.ଏସ.ଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ନିଜର ମତ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନକ ପଦ୍ଧତିର ସହାୟତା ନିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
ପରିବେଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା:
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆର.ଏସ.ଏସ ମୁଖ୍ୟ ଆମ ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆମ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା । ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 12,000 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇରହିଛି । କାରଣ କୃଷକମାନେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛନ୍ତି ।
କୃଷକମାନେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ୟୁରୋପୀୟଙ୍କ ଭଳି ଜମିର ସର୍ବନାଶ କରିନଥିଲେ । ଆଫ୍ରିକାରେ ଚାଷ ଜମିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏହାକୁ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ । ~ ଆର.ଏସ.ଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ
ଉନ୍ନତୀକରଣ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ:
ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୋହନ ଭଗତ ମଣିଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଗୋମାତା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ପରେ କିଛି କ୍ଷୀର ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ । ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାର କଳା । ଉନ୍ନତି ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଆମକୁ ଉନ୍ନତୀକରଣ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ