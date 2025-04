ETV Bharat / state

ଗୋ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ରାଜ ପରିବାରର ଝିଅ, ଗାଈର ହମା ରଡିରୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା - ROYAL FAMILY DAUGHTER COW SERVICE

Royal family daughter Chinmayee Deo dedicated her life for service of cow in Puri ( ETV BHARAT ODISHA )